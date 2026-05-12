Ponad 20 było rannych i ofiara śmiertelna. Policja wskazuje prawdopodobną przyczynę wypadku pod Lublinem

Marta Grabiec
2026-05-12 10:52

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (11 maja) w Konopnicy pod Lublinem. W wyniku czołowego zderzenia pasażerskiego busa i osobowego audi rannych zostało 20 osób, w tym pięcioro dzieci. W szpitalu zmarł 71-letni kierowca audi. Policja przekazała, że najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zasłabnięcie mężczyzny za kierownicą.

Czołowe zderzenie pod Lublinem

Do wypadku doszło około godziny 14.15 w Konopnicy pod Lublinem. Jak poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie podinsp. Kamil Gołębiowski, zderzyły się czołowo pasażerski bus oraz osobowe audi.

Siła uderzenia była bardzo duża. Na miejsce skierowano liczne służby ratunkowe, w tym zespoły pogotowia, straż pożarną i policję. Poszkodowani trafili do szpitali w regionie. Łącznie rannych zostało 20 osób, w tym pięcioro dzieci podróżujących busem.

Początkowo służby informowały, że do szpitali przewieziono 21 osób. Ostatecznie potwierdzono, że obrażenia odniosło 20 uczestników zdarzenia.

Kierowca audi zmarł w szpitalu

Najciężej ranny był kierowca audi. 71-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować. Policja przekazała, że najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku było zasłabnięcie kierowcy podczas jazdy.

Śledczy nadal wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii. Czekają między innymi na wyniki sekcji zwłok oraz badań krwi mężczyzny pod kątem obecności alkoholu.

– 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście niegroźne obrażenia – poinformował Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Policjanci ustalili już, że kierowca busa pasażerskiego był trzeźwy.

Policja przesłuchuje świadków

Postępowanie w sprawie wypadku prowadzone jest pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przesłuchują świadków, którzy mogą pomóc w odtworzeniu dokładnego przebiegu tragedii.

Wypadek w Konopnicy to jedno z najpoważniejszych zdarzeń drogowych w ostatnich dniach w województwie lubelskim. Policja apeluje do kierowców o ostrożność oraz reagowanie na wszelkie niepokojące objawy zdrowotne przed wyruszeniem w trasę.

Śledczy podkreślają, że ostateczne ustalenia dotyczące przyczyn tragedii będą możliwe dopiero po zakończeniu wszystkich badań i analiz.

