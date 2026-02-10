Siedział w samochodzie i strzelał do kaczek. Policja zatrzymała myśliwego

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-02-10 8:50

Policjanci ustalili tożsamość myśliwego, który podczas polowania w miejscowości Kluczkowice miał strzelać z samochodu do kaczek. Jak przekazują funkcjonariusze, do zdarzenia doszło 1 lutego, a mężczyzna polował mimo obowiązującego okresu ochronnego na to ptactwo. Zatrzymany ma 48 lat i jest mieszkańcem powiatu opolskiego.

Siedział w samochodzie i strzelał do kaczek. Policja zatrzymała myśliwego

i

Autor: KPP Opole Lubelskie/ Materiały prasowe
  • Do zdarzenia doszło 1 lutego w Kluczkowicach
  • Myśliwy miał strzelać do kaczek z samochodu w czasie okresu ochronnego
  • Zatrzymany to 48-letni mieszkaniec powiatu opolskiego
  • W pojeździe był również drugi myśliwy - 46-latek
  • Mężczyzna usłyszał zarzut naruszenia zasad wykonywania polowań
  • Grozi mu kara do 5 lat więzienia
  • Sprawą zajmie się także rzecznik dyscyplinarny PZŁ

Sprawa rozpoczęła się od zawiadomienia złożonego przez Polski Związek Łowiecki, które trafiło do opolskiej komendy. Wynikało z niego, że dwóch myśliwych oddawało strzały z pojazdu do zwierzyny objętej ochroną. W zgłoszeniu podkreślono również, że polowanie nie zostało w ogóle zgłoszone.

Policjanci zajęli się wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia. Na podstawie zebranych ustaleń, zgromadzonego materiału oraz nagrania dołączonego do zawiadomienia, w miniony weekend zatrzymali 48-latka. Funkcjonariusze ustalili, że to właśnie on oddawał strzały do kaczek z broni myśliwskiej z wnętrza samochodu. Śledczy potwierdzili, że w pojeździe znajdował się również drugi myśliwy — 46-letni mieszkaniec powiatu opolskiego.

Czytaj też: Andrzej powiedział, że schodzi z ambony. Chwilę później już nie żył. Myśliwy zastrzelił myśliwego. "Dusza człowiek"

- 48-latek usłyszał zarzut naruszenia zasad wykonywania polowań, ponieważ w okresie ochronnym polował na kaczki oraz wszedł w posiadanie jej tuszy. Zgodnie z ustawą prawo łowieckie grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności - informuje podkomisarz Katarzyna Bigos z KPP Opole Lubelskie. Dodatkowo 48-latek będzie odpowiadał także przed rzecznikiem dyscycyplinarnym Polskiego Związku Łowieckiego za oddawanie strzałów z pojazdu oraz brak zgłoszenia polowania.

Zobacz też: Zginął, bo myśliwy pomylił go z dzikiem. Pięć lat od wstrząsającej tragedii w Kluczkowicach

Wiedział, że to może być człowiek, mimo to strzelił i zabił

Psy na łańcuchach bez wody i jedzenia. Małżeństwo odpowie za znęcanie się nad 16 psami:

Psy na łańcuchach bez wody i jedzenia. Małżeństwo odpowie za znęcanie się nad 16 psami
Galeria zdjęć 7
Opole Lubelskie