"Polskich produktów w mojej lodówce już nie będzie". Ukrainka pokazała nagranie

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale również w Ukrainie. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się komentarze i nagrania odnoszące się do napięć wokół relacji obu państw. Jednym z nich jest film opublikowany na TikToku przez ukraińską użytkowniczkę. Na nagraniu widnieje napis: „Nie żywię urazy do Polski, ale produktów z Polski w mojej lodówce już więcej nie będzie. Nic osobistego!”. Filmik ma 144 tys. wyświetleń.

Film nie zawiera nawoływania do bojkotu ani deklaracji w imieniu innych osób. Jest to osobista wypowiedź autorki, która – jak można wnioskować z treści nagrania – w ten sposób odniosła się do ostatnich wydarzeń politycznych.

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Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki poinformował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Decyzję uzasadnił zgodą prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy nawiązującej do UPA. Sprawa wywołała liczne komentarze zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie oraz ponownie skierowała uwagę na trudne kwestie historyczne w relacjach między oboma krajami.