Policjanci z woj. lubelskiego zabezpieczyli miliony papierosów. Trzy osoby z zarzutami

Kontrola drogowa początkiem sprawy

Śledztwo prowadzone przez policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Puławach, rozpoczęło się od rutynowej kontroli drogowej. Funkcjonariusze zatrzymali busa marki Iveco, którym podróżowało dwóch mężczyzn.

Podczas sprawdzenia pojazdu policjanci odkryli nielegalne papierosy oraz ponad 300 gramów marihuany. Szybko ustalono, że zatrzymani są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców.

Magazyny pełne kontrabandy

Po ujawnieniu nielegalnego towaru do działań włączyli się policjanci operacyjni. W krótkim czasie namierzyli magazyn, w którym przechowywane były papierosy bez akcyzy. Łącznie zabezpieczono tam 870 tysięcy sztuk.

To jednak nie był koniec sprawy. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty, a wobec jednego z nich – 55-latka – zastosowano tymczasowy areszt. Drugi, 42-letni mężczyzna, został objęty środkami wolnościowymi.

Kolejne zatrzymanie i miliony papierosów

Policjanci kontynuowali działania operacyjne, które po kilku tygodniach doprowadziły do 49-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego. W trakcie przeszukań magazynów oraz ciężarówki marki MAN zabezpieczono aż 3 miliony 800 tysięcy sztuk papierosów bez akcyzy.

Funkcjonariusze znaleźli również dwie naczepy półproduktów służących do produkcji i pakowania nielegalnych wyrobów, w tym kleje, opakowania, folie i agregaty, a także kilkadziesiąt kilogramów krajanki tytoniowej. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono samochód ciężarowy o wartości 50 tysięcy złotych.

49-latek usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem kontrabandą. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Zobacz także: W woj. lubelskim znów pojawiła się ekipa filmowa

