Pogoda w Lublinie w weekend 10-12 kwietnia

Mieszkańcy Lublina mogą spodziewać się zmiennej aury w trakcie najbliższego weekendu, od 10 do 12 kwietnia. Pogoda będzie ewoluować od chłodnego piątku z przymrozkiem w nocy, przez pochmurną i nieco deszczową sobotę, aż po najcieplejszą niedzielę. Kluczowym trendem będzie stopniowy wzrost temperatury, który w ostatni dzień weekendu osiągnie wartość 10 stopni Celsjusza, co wyraźnie odróżni go od znacznie chłodniejszego początku weekendu.

Chłodny i pogodny piątek

Weekend w Lublinie rozpocznie się dość chłodno, co będzie odczuwalne zwłaszcza po zmroku. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 8 stopni Celsjusza, jednak noc przyniesie lekki mróz z temperaturą spadającą do około -1 stopnia. Na niebie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, co daje szansę na przejaśnienia i chwile ze słońcem. Wiatr pozostanie słaby, osiągając prędkość około 2 m/s, więc nie będzie dodatkowo potęgował odczucia chłodu. Piątek będzie dniem bez opadów.

Pochmurna sobota z deszczem

W sobotę, 11 kwietnia, pogoda w Lublinie ulegnie zmianie, a aura stanie się bardziej jesienna. Zrobi się co prawda nieco cieplej – minimalna temperatura wyniesie około 3 stopnie, a w ciągu dnia wzrośnie do ponad 9 stopni Celsjusza. Niestety, na niebie zagości duże zachmurzenie, które może przynieść niewielkie i przelotne opady deszczu. Wiatr tego dnia nieznacznie się nasili i będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Niedziela najcieplejsza w weekend

Niedziela, 12 kwietnia, zapowiada się jako najprzyjemniejszy i najcieplejszy dzień weekendu w Lublinie. Temperatura maksymalna sięgnie 10 stopni Celsjusza, co będzie najwyższą wartością w prognozowanym okresie. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednie, z temperaturą minimalną utrzymującą się na poziomie około 1 stopnia. Na niebie ponownie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, co stwarza szansę na więcej słońca niż w sobotę. Tego dnia nie powinno padać, a wiatr znów osłabnie do prędkości około 2 m/s, co dopełni obrazu spokojnej, wiosennej aury.

Jak spędzić weekend w Lublinie?

Zmienna pogoda w Lublinie sugeruje elastyczne planowanie weekendu. Piątkowe popołudnie oraz cała niedziela, z umiarkowanym zachmurzeniem i brakiem opadów, to doskonała okazja do spacerów po parkach czy historycznych uliczkach miasta. Szczególnie niedziela, z temperaturą dochodzącą do 10 stopni, zachęca do dłuższego przebywania na świeżym powietrzu. Z kolei pochmurna i potencjalnie deszczowa sobota to idealny moment na odwiedzenie miejsc pod dachem. Wizyta w galerii sztuki, seans filmowy w kinie czy zwiedzanie lokalnych muzeów pozwolą ciekawie spędzić czas bez względu na kaprysy aury.

Dane pogodowe: OpenWeather