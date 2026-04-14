Historia kobiety, która została noblistką. W Teatrze Starym poznamy Marię Skłodowską-Curie

Inicjatywa powstała we współpracy m.in. z Warszawskim Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Polskim Towarzystwem Chemicznym.

Od prawie dwóch lat przygotowywaliśmy spektakl o kobiecie wyjątkowej. Szukaliśmy bohaterki, która w szczególny sposób byłaby nie tylko postacią wybitną, być może najwybitniejszą kobietą, a na pewno naukowczynią w historii, ale przede wszystkim byłaby przykładem wiary w siebie. Niewiele jest postaci w historii, które z takim trudem, przy tak wielu przeciwnościach losu, osiągnęły tak wiele, i pani Maria jest taką osobą, takim człowiekiem, taką kobietą – podkreśla Michał Karapuda dyrektor Teatru Starego w Lublinie.

Twórcy podkreślają, że ich celem jest odejście od „pomnikowego” wizerunku noblistki, by pokazać ją jako kobietę pełną pasji, ale też ludzkiej wrażliwości.

Gdy zaczęłam czytać biografię o Marii, to zobaczyłam tę postać zupełnie na nowo, zupełnie nie szkolnie i zdałam sobie sprawę, że to co o niej wiem to są jakieś takie klisze i właściwie tylko kilka informacji takich, które właściwie nic mi nie mówią o niej, jako o sobie, jako kobiecie. I poczułam żal, że nie wiedziałam o niej, kiedy byłam nastolatką, że nie wiedziałam o niej, kiedy byłam doarastającą dziewczynką, bo z pewnością dałaby mi siłę, żeby zmagać się z trudnościami, z moją krętą ścieżką zawodową. Maria świeci nie tylko radem, ale ona ma dla mnie jakąś niesamowitą siłę rażenia i to mnie najbardziej w niej interesuje. ten proces indywidualizacji, pójścia własną drogą, pozostawienia rodziny, pozostawienia tradycyjnych ról, które były przypisywane kobiecie – mówi aktorka Agnieszka Przepiórska.

Pierwsze spektakle będzie można zobaczyć już od 19 do 21 czerwca.

