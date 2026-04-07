Pijany traktorzysta z siekierą zatrzymany przez sokistę! Nocny dramat w Hucisku

Grzegorz Kluczyński
2026-04-07 20:09

60‑letni mieszkaniec powiatu zamojskiego jechał środkiem drogi traktorem, mając w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Nie miał prawa jazdy, za to miał… siekierę, którą wymachiwał w kierunku funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei. Na szczęście sokista – choć był po służbie – zareagował błyskawicznie i obezwładnił agresora.

Pijany traktorzysta zatrzymany przez sokistę

Autor: Straż Ochrony Kolei/ Materiały prasowe

Jechał środkiem drogi, ledwo trzymając się kierownicy

Do zdarzenia doszło 2 kwietnia w miejscowości Hucisko. Funkcjonariusz SOK z zamojskiego posterunku jechał na nocną zmianę, gdy zauważył ciągnik rolniczy poruszający się zygzakiem i środkiem jezdni. Maszyna stwarzała realne zagrożenie dla innych kierowców.

Sokista natychmiast zareagował – zajechał drogę traktorzyście i zmusił go do zatrzymania pojazdu. Już po pierwszych słowach wiedział, że coś jest nie tak: od mężczyzny biła silna woń alkoholu.

Polecany artykuł:

Miliony mężczyzn nie wyjadą z kraju bez zgody wojska. Zaostrzono przepisy

Agresja i siekiera w ręku

Gdy funkcjonariusz wezwał policję, zachowanie traktorzysty zaczęło się gwałtownie zmieniać. 60‑latek stawał się coraz bardziej agresywny, aż w końcu chwycił za siekierę i zaczął wymachiwać nią w kierunku sokisty, jednocześnie grożąc mu śmiercią.

Do tragedii brakowało naprawdę niewiele. Strażnik jednak zachował zimną krew – błyskawicznie obezwładnił napastnika i uniemożliwił mu dalsze ataki.

2,5 promila i dożywotni zakaz prowadzenia

Po przybyciu na miejsce policjanci z Krasnobrodu przebadali mężczyznę alkomatem. Wynik: ponad 2,5 promila alkoholu. Jakby tego było mało, szybko wyszło na jaw, że 60‑latek ma dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Kierując traktorem w stanie nietrzeźwości, po raz kolejny złamał prawo – tym razem w warunkach recydywy.

Grozi mu więzienie

Mężczyzna wkrótce stanie przed sądem. Odpowie za:

  • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości,
  • złamanie dożywotniego zakazu prowadzenia,
  • kierowanie gróźb karalnych,
  • napaść na funkcjonariusza SOK przy użyciu niebezpiecznego narzędzia.

Dalsze czynności prowadzi Posterunek Policji w Krasnobrodzie.

Czy dobrze znasz slang kolejowy?
Pytanie 1 z 10
"Badyle" to określenie:
Mariusz zginął na drodze. Potrącił go pijany przyjaciel byłej żony
