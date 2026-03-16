Niezidentyfikowany obiekt w lesie w woj. lubelskim. Na miejscu jest wojsko

Znalezisko podczas prac w lesie

O odkryciu poinformował policję 70-letni mieszkaniec regionu. Jak przekazała podinsp. Bożena Szymańska z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie, mężczyzna zawiadomił funkcjonariuszy w poniedziałek po godz. 9.

Mężczyzna wykonywał prace leśne na swojej działce. W pewnym momencie zauważył złamane drzewo, a w jego pobliżu metalowe szczątki obiektu, którego na razie nie udało się zidentyfikować.

Znalezisko znajdowało się w lesie, około dwóch kilometrów od najbliższych zabudowań.

Na miejscu policja, pirotechnicy i Żandarmeria Wojskowa

Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano służby. Jak poinformowała policja, teren zabezpieczają funkcjonariusze oraz policyjni pirotechnicy. W działaniach uczestniczy również Żandarmeria Wojskowa.

Do sprawy została także powiadomiona Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Jej 8. Wydział do spraw Wojskowych nadzoruje postępowanie dotyczące wcześniejszych naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Możliwy związek z incydentami z dronami

Policja nie wyklucza, że odnalezione elementy mogą mieć związek z wydarzeniami z września ubiegłego roku. Wówczas kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną.

Część z nich spadła na terenie kraju, w niektórych przypadkach po zestrzeleniu przez lotnictwo NATO. Jeden z takich incydentów miał miejsce w miejscowości Wyryki-Wola, oddalonej o około 12 kilometrów od Krzywowierzby. W wyniku upadku obiektu zniszczony został dach domu mieszkalnego i uszkodzony samochód osobowy.

Po tamtych zdarzeniach przez kolejne tygodnie wojsko i służby prowadziły poszukiwania dronów oraz ich szczątków. Znajdowano je głównie na terenie województwa lubelskiego, a pojedyncze przypadki odnotowano także w województwach świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.

Obecnie służby ustalają, czym dokładnie są znalezione w lesie metalowe elementy i skąd pochodzą.

