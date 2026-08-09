Niebezpieczny niedzielny wieczór na drogach Lubelszczyzny. Po nieudanym manewrze wyprzedzania zginął kierowca auta

Monika Kowalewicz
Monika Kowalewicz
2026-08-09 20:41

Chełmska policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego w niedzielny wieczór doszło na drodze powiatowej w Krzywicach na Lubelszczyźnie. Nie żyje jeden z kierowców. Badane są też przebieg i okoliczności wieczornego wypadku na al. Kraśnickiej w Lublinie. Motocyklista wjechał tam w grupę osób.

Służby ratunkowe przy rozbitym motocyklu na skrzyżowaniu w Lublinie. O wypadkach w regionie przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: Monika Kowalewicz Radio ESKA

Do tragicznego w skutkach zderzenia dwóch osobówek doszło ok. godziny 17 w Krzywicach w gminie Chełm. Droga była tam przez kilka godzin zablokowana.

Kierujący osobówką wykonując manewr wyprzedzania zderzył się z autem skręcającym w tym samym czasie w lewo w drogę polną. Pierwszy pojazd dachował, a jego kierowca zginął na miejscu - relacjonuje nadkom. Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Lubelska policja wyjaśnia też okoliczności wieczornego wypadku na skrzyżowaniu al. Kraśnickiej i ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie. Doszło do niego ok. godziny 19. Motocyklista wjechał tam w grupę osób. Służby ratunkowe udzielały pomocy poszkodowanym.

Lublin: pokaz ewakuacji szpitala w sytuacji zagrożenia. Tak wyglądają korytarze pod lubelskimi szpitalami

Zobaczcie także naszą galerię zdjęć: Potańcówka w Muzeum Wsi Lubelskiej

Nocna zabawa w Muzeum Wsi Lubelskiej
Galeria zdjęć 20