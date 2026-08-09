Niebezpieczny niedzielny wieczór na drogach Lubelszczyzny. Po nieudanym manewrze wyprzedzania zginął kierowca auta

Do tragicznego w skutkach zderzenia dwóch osobówek doszło ok. godziny 17 w Krzywicach w gminie Chełm. Droga była tam przez kilka godzin zablokowana.

Kierujący osobówką wykonując manewr wyprzedzania zderzył się z autem skręcającym w tym samym czasie w lewo w drogę polną. Pierwszy pojazd dachował, a jego kierowca zginął na miejscu - relacjonuje nadkom. Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Lubelska policja wyjaśnia też okoliczności wieczornego wypadku na skrzyżowaniu al. Kraśnickiej i ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie. Doszło do niego ok. godziny 19. Motocyklista wjechał tam w grupę osób. Służby ratunkowe udzielały pomocy poszkodowanym.

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