Nie żyje 14-letni chłopiec. Tragiczny finał jazdy quadem

14-latek stracił panowanie nad quadem i upadł na jezdnię.

Mimo reanimacji prowadzonej przez świadków, policjantów i ratowników chłopiec zmarł.

Quad nie był zarejestrowany, a nastolatek nie miał uprawnień i nie korzystał z kasku ochronnego.

Okoliczności tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

Policjanci z Radzynia Podlaskiego pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w miejscowości Olszewnica w gminie Kąkolewnica. Służby zostały wezwane po zgłoszeniu dotyczącym zdarzenia z udziałem quada prowadzonego przez 14-latka.

Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali nieprzytomnego nastolatka leżącego na jezdni. Pierwszej pomocy udzielali mu już kobieta i mężczyzna. Policjanci przejęli działania ratunkowe i prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Niestety życia chłopca nie udało się uratować.

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W trakcie oględzin mundurowi odnaleźli quad na pobliskim polu, kilkanaście metrów od miejsca, w którym leżał nastolatek. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazd nie był zarejestrowany. Policja przekazała również, że 14-latek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania quadem, a w chwili zdarzenia nie miał na sobie kasku ochronnego.

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Przez kilka godzin na miejscu pracowali policjanci oraz prokurator, zabezpieczając ślady i prowadząc czynności procesowe. Decyzją prokuratora ciało chłopca zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Śledztwo ma wyjaśnić dokładny przebieg oraz przyczyny tragedii.

- Apelujemy do rodziców i opiekunów o zachowanie ostrożności oraz szczególnego nadzoru nad dziećmi poruszającymi się pojazdami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego - apeluje młodszy aspirant Beata Kieliszek.