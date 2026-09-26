Młodzi strażacy z Lubelszczyzny nagrodzeni

Pula środków przeznaczona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż Pożarną na wsparcie 829 wyróżnionych drużyn z całego kraju wyniosła 4,1 mln zł.

W naszym województwie nagrody otrzymały:

Powiat bialski:

MDP Krzewica

MDP Śródmieście

Powiat biłgorajski:

MDP Goraj

MDP Majdan Nepryski

MDP Wola Dereźniańska

Powiat chełmski:

MDP Rożdżałów

Powiat hrubieszowski

MDP Strzyżów

Powiat janowski:

MDP Janów Lubelski

Powiat krasnostawski:

MDP Kraśniczyn

MDP Izbica

MDP Siennica Królewska Duża

MDP Krupe

MDP Topola

Powiat lubartowski:

MDP Niedźwiada

Powiat lubelski:

MDP Zakrzew

MDP Radawiec Duży

MDP Niedrzwica Kościelna

Powiat łęczyński:

MDP Białka

Powiat łukowski:

MDP Drożdżak

MDP Gręzówka

MDP Wojcieszków

MDP Wola Bystrzycka

Powiat opolski:

DDP/MDP Poniatowa Miasto

MDP im. Generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego

Powiat parczewski:

MDP Jasionka

Powiat puławski:

MDP Płonki

MDP Bronowice

MDP Włostowice

MDP Osiny

MDP Bałtów

Powiat rycki:

DDP Sierskowola

Powiat świdnicki:

MDP Gardzienice

Powiat tomaszowski:

MDP Łaszczów

MDP Tomaszów Lubelski

MDP Grodysławice

MDP Majdan Sopocki

Powiat włodawski:

MDP Sobibór

MDP Urszulin

MDP Osowa

Powiat zamojski:

MDP Komarów-Osada

MDP Bortatycze

MDP Łabunie

Autor: Mikołaj Borowiec

Zadaniem uczestników było przygotowanie projektów promujących ochronę ludności, obronę cywilną oraz pierwszą pomoc. Młodzi strażacy prezentowali niezwykłą kreatywność.

Nasz projekt nazywał się Senioriada i dla starszych ludzi prezentowaliśmy slajdy o bezpieczeństwie, jak się zachować w jakiejś sytuacji – mówi druhna z MDP Osiny. W ramach projektu, na Dniach Poniatowej, mieliśmy własne stoisko, gdzie rozpowszechnialiśmy różne zasady jak się zachować w danej sytuacji oraz prowadziliśmy różnorakie symulacje, na przykład gaszenia płonącego tłuszczu na goglach VR – opisywał druh z MDP Poniatowa.

Wśród projektów pojawiały się również materiały filmowe o bezpieczeństwie w domu czy instruktaże graficzne dotyczące wyposażenia plecaka ewakuacyjnego.

Przyznane środki pozwolą młodzieży na dalszy rozwój i doposażenie jednostek.Jak deklarowali sami laureaci, wygrane fundusze zostaną przeznaczone głównie na zakupy sprzętu m.in specjalistycznych hydronetek, hełmów, umundurowania galowego i ćwiczebnego, a także na wyposażenie salek szkoleniowych oraz organizację kolejnych treningów.

Autor: Mikołaj Borowiec

Podczas uroczystości przedstawiciele władz podkreślali, że młodzi druhowie są pełnoprawnymi partnerami w budowaniu bezpieczeństwa obywateli.

To jest dla nas bardzo budujące, bo w ten sposób tworzymy faktycznie prawdziwy system odporności właśnie tych najmniejszych społeczności, czasami w najmniejszych gminach, który przekłada się na odporność całego państwa. Ale serce rośnie, kiedy widzi się tylu młodych ludzi, którzy chcą angażować się w nasze bezpieczeństwo, chcą pomagać straży pożarnej, chcą być w przyszłości – mam nadzieję – także pracować w służbach, czyli może w straży pożarnej, może w policji, może w wojsku – zaznaczył poseł Michał Krawczyk.

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski również wskazał na istotną rolę młodzieży w tym procesie:

Oni nie są tutaj odbiorcami, ale kreatorami pewnych postaw, wzorców, dobrych, mądrych nawyków. No a gdzie lepiej krzewić te postawy jak właśnie nie u najmłodszych ludzi? Oni tę wiedzę mają na bardzo wysokim poziomie, skoro są w stanie przekazywać ją innym. Tym bardziej są bardzo skutecznym nośnikiem i bardzo wdzięcznym partnerem przy różnego rodzaju akcjach edukacyjnych.

W kraju działa blisko 8 tys. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które zrzeszają 135 tys. dzieci oraz młodzieży. W samym województwie lubelskim działa ponad 500 takich drużyn.

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