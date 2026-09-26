Młodzi strażacy z Lubelszczyzny nagrodzeni

Pula środków przeznaczona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż Pożarną na wsparcie 829 wyróżnionych drużyn z całego kraju wyniosła 4,1 mln zł.
W naszym województwie nagrody otrzymały:
Powiat bialski:
MDP Krzewica
MDP Śródmieście
Powiat biłgorajski:
MDP Goraj
MDP Majdan Nepryski
MDP Wola Dereźniańska
Powiat chełmski:
MDP Rożdżałów
Powiat hrubieszowski
MDP Strzyżów
Powiat janowski:
MDP Janów Lubelski
Powiat krasnostawski:
MDP Kraśniczyn
MDP Izbica
MDP Siennica Królewska Duża
MDP Krupe
MDP Topola
Powiat lubartowski:
MDP Niedźwiada
Powiat lubelski:
MDP Zakrzew
MDP Radawiec Duży
MDP Niedrzwica Kościelna
Powiat łęczyński:
MDP Białka
Powiat łukowski:
MDP Drożdżak
MDP Gręzówka
MDP Wojcieszków
MDP Wola Bystrzycka
Powiat opolski:
DDP/MDP Poniatowa Miasto
MDP im. Generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego
Powiat parczewski:
MDP Jasionka
Powiat puławski:
MDP Płonki
MDP Bronowice
MDP Włostowice
MDP Osiny
MDP Bałtów
Powiat rycki:
DDP Sierskowola
Powiat świdnicki:
MDP Gardzienice
Powiat tomaszowski:
MDP Łaszczów
MDP Tomaszów Lubelski
MDP Grodysławice
MDP Majdan Sopocki
Powiat włodawski:
MDP Sobibór
MDP Urszulin
MDP Osowa
Powiat zamojski:
MDP Komarów-Osada
MDP Bortatycze
MDP Łabunie
Zadaniem uczestników było przygotowanie projektów promujących ochronę ludności, obronę cywilną oraz pierwszą pomoc. Młodzi strażacy prezentowali niezwykłą kreatywność.
Nasz projekt nazywał się Senioriada i dla starszych ludzi prezentowaliśmy slajdy o bezpieczeństwie, jak się zachować w jakiejś sytuacji – mówi druhna z MDP Osiny.
W ramach projektu, na Dniach Poniatowej, mieliśmy własne stoisko, gdzie rozpowszechnialiśmy różne zasady jak się zachować w danej sytuacji oraz prowadziliśmy różnorakie symulacje, na przykład gaszenia płonącego tłuszczu na goglach VR – opisywał druh z MDP Poniatowa.
Wśród projektów pojawiały się również materiały filmowe o bezpieczeństwie w domu czy instruktaże graficzne dotyczące wyposażenia plecaka ewakuacyjnego.
Przyznane środki pozwolą młodzieży na dalszy rozwój i doposażenie jednostek.Jak deklarowali sami laureaci, wygrane fundusze zostaną przeznaczone głównie na zakupy sprzętu m.in specjalistycznych hydronetek, hełmów, umundurowania galowego i ćwiczebnego, a także na wyposażenie salek szkoleniowych oraz organizację kolejnych treningów.
Podczas uroczystości przedstawiciele władz podkreślali, że młodzi druhowie są pełnoprawnymi partnerami w budowaniu bezpieczeństwa obywateli.
To jest dla nas bardzo budujące, bo w ten sposób tworzymy faktycznie prawdziwy system odporności właśnie tych najmniejszych społeczności, czasami w najmniejszych gminach, który przekłada się na odporność całego państwa. Ale serce rośnie, kiedy widzi się tylu młodych ludzi, którzy chcą angażować się w nasze bezpieczeństwo, chcą pomagać straży pożarnej, chcą być w przyszłości – mam nadzieję – także pracować w służbach, czyli może w straży pożarnej, może w policji, może w wojsku – zaznaczył poseł Michał Krawczyk.
Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski również wskazał na istotną rolę młodzieży w tym procesie:
Oni nie są tutaj odbiorcami, ale kreatorami pewnych postaw, wzorców, dobrych, mądrych nawyków. No a gdzie lepiej krzewić te postawy jak właśnie nie u najmłodszych ludzi? Oni tę wiedzę mają na bardzo wysokim poziomie, skoro są w stanie przekazywać ją innym. Tym bardziej są bardzo skutecznym nośnikiem i bardzo wdzięcznym partnerem przy różnego rodzaju akcjach edukacyjnych.
W kraju działa blisko 8 tys. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które zrzeszają 135 tys. dzieci oraz młodzieży. W samym województwie lubelskim działa ponad 500 takich drużyn.
Zobacz też naszą galerię zdjęć: Dofinansowanie na lubelskie Orliki