Mąż odurzał i wykorzystywał żonę przed kamerą. Śledczy wpadli na trop "Piotra z Polski"

Śledztwo w sprawie "Piotra z Polski". Mężczyzna odurzał i gwałcił żonę

Lubelski sąd podjął decyzję o zastosowaniu trzymiesięcznego tymczasowego aresztu wobec mężczyzny podejrzanego o wyjątkowo brutalne przestępstwa wobec własnej żony. Jak ustalili śledczy, podejrzany faszerował kobietę substancjami odurzającymi, po czym ją gwałcił i wszystko nagrywał. Filmy trafiały później do internetu. Sprawą zajmuje się jedna z prokuratur rejonowych na terenie województwa lubelskiego. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prokurator Marek Zych, oficjalnie potwierdził, że sprawca doprowadzał nieświadomą i pozbawioną możliwości obrony pokrzywdzoną do stosunków przed kamerą. Mężczyzna usłyszał już zarzuty zgwałcenia na podstawie art. 197 kodeksu karnego, a same wydarzenia miały miejsce w 2025 roku. Ze względu na dobro i bezpieczeństwo ofiary, organy ścigania nie ujawniają dokładnej lokalizacji ani personaliów aresztowanego, aby chronić jej tożsamość przed opinią publiczną.

Szokujący proceder ujrzał światło dzienne dzięki wnikliwej pracy dziennikarzy śledczych, o czym w marcu informowała amerykańska telewizja CNN, a w środę donosił portal Onet. Reporterzy dotarli do zamkniętych internetowych forów, na których członkowie wymieniali się brutalnymi nagraniami z seksualnego wykorzystywania bezbronnych kobiet. To właśnie tam miał aktywnie udzielać się internauta posługujący się pseudonimem „Piotr z Polski”. Impulsem do rozpoczęcia dziennikarskiego śledztwa stał się głośny dramat Francuzki Gisele Pelicot, która przez lata była systematycznie usypiana przez własnego męża i gwałcona przez wielu obcych mężczyzn. Ta wstrząsająca historia obnażyła skalę patologii i mechanizmy działania podobnych grup w sieci. Obecnie polski wątek jest szczegółowo weryfikowany przez prokuraturę, która gromadzi materiał dowodowy i sprawdza ewentualny udział innych osób w tym procederze. Priorytetem śledczych było natychmiastowe zatrzymanie sprawcy oraz zabezpieczenie cyfrowych nośników. Jeśli zarzuty zostaną udowodnione przed sądem, podejrzanemu grozi kara wieloletniego pozbawienia wolności.

Gisèle Pelicot Says the 51 Men Who Raped Her All Used 'the Same Excuse' to Avoid Taking Responsibility https://t.co/DKVLGPRRtF— People (@people) April 7, 2026

