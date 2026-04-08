Początek kwietnia przyniósł szokującą tragedię w niewielkiej miejscowości Wandzin w okolicach Bychawy (woj. lubelskie). W jednym z tamtejszych domostw straciła życie 86-letnia Krystyna M. Sąsiedzi zgodnie przyznają, że w ich spokojnej okolicy podobny koszmar nigdy wcześniej nie miał miejsca.

Makabryczne odkrycie syna. Zwłoki leżały na podwórzu

Makabrycznego odkrycia dokonał 61-letni Jerzy, syn zmarłej, zamieszkujący inną część tego samego budynku. Po powrocie do domu zobaczył wstrząsającą scenę, po czym natychmiast zaalarmował odpowiednie służby.

– W domu było pełno krwi, a mama leżała na dworze – wspomina wstrząśnięty mężczyzna.

Ekipa pogotowia ratunkowego, która błyskawicznie pojawiła się na miejscu, nie zdołała uratować życia poszkodowanej.

– Kobieta miała na głowie ranę zadaną tępym narzędziem. Nie udało się jej uratować – przekazał podinsp. Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Funkcjonariusze policji zastali na posesji dwoje dzieci zmarłej: Jerzego oraz jego 63-letnią siostrę Danutę. To właśnie ona stała się główną podejrzaną w sprawie o morderstwo matki. Zgodnie z policyjnymi przypuszczeniami, sprawczyni użyła masywnego przedmiotu — zegara w kształcie słonia — do zadania śmiertelnego ciosu, a następnie wyciągnęła ciało 86-latki przed dom.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie

Podejrzana córka od lat leczyła się psychiatrycznie

63-letnia Danuta M. znajdowała się pod stałą kontrolą lekarską z powodu przewlekłych problemów natury psychicznej. Podstawą jej codziennego funkcjonowania było regularne zażywanie leków. Jak zeznał jej brat, kobieta niedawno zaprzestała farmakoterapii, co diametralnie zmieniło jej zachowanie.

– Mówiła mi, że widzi za sobą diabły. Patrzyłem, a tam nikogo nie było – opowiada mężczyzna.

Miejscowi opisują rodzinę jako wyjątkowo spokojną, a sama ofiara była powszechnie szanowaną i głęboko wierzącą mieszkanką wsi.

– To byli normalni ludzie. Szkoda ich obydwu – mówią mieszkańcy wsi.

Zaraz po dramatycznych wydarzeniach 63-latka trafiła do placówki psychiatrycznej. Śledczy intensywnie pracują nad szczegółowym odtworzeniem przebiegu wypadków.

Dla Jerzego M. ta zbrodnia to podwójny cios – stracił matkę i został zupełnie sam.