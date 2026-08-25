Wyprawka szkolna 2026 pod lupą. Czy rodzice zapłacą więcej niż rok temu?

Ostatnie chwile wakacji 2026. Uczniowie szykują się do szkoły

Lato nieubłaganie zmierza ku końcowi, co dla młodzieży szkolnej oznacza rychły powrót do edukacyjnej rzeczywistości. Sierpień to z kolei czas wzmożonych zakupów dla opiekunów, którzy ruszają do sklepów po zeszyty, długopisy i resztę niezbędnego asortymentu potrzebnego uczniom w codziennej nauce. Coroczne kompletowanie wyprawki mocno obciąża domowy budżet, zmuszając dorosłych do wnikliwego porównywania ofert i polowania na obniżki. Przyjrzeliśmy się bliżej kosztom podstawowych akcesoriów szkolnych w trwającym roku.

Ceny wyprawki szkolnej na 2026 rok. Co pokazują aplikacje?

Szczegółowe zestawienie kosztów opracowali twórcy aplikacji PanParagon, służącej do archiwizowania paragonów oraz monitorowania sklepowych promocji. Każdego miesiąca baza programu zasila się około dwoma milionami paragonów od użytkowników, co daje doskonały pogląd na rynkowe wahania cen rozmaitych towarów.

Badanie objęło czternaście najpopularniejszych produktów wchodzących w skład uczniowskiego ekwipunku, a ich obecne ceny zestawiono z tymi z analogicznego momentu w 2025 roku.

Symboliczny spadek kosztów szkolnego ekwipunku

Zgromadzone dane wskazują, że za przebadany zestaw zapłacimy w 2026 roku średnio 123,48 zł, podczas gdy rok temu kosztował on 123,52 zł. Zauważalna różnica to raptem cztery grosze na korzyść tegorocznych zakupów. Choć poszczególne artykuły zdrożały bądź potaniały, ostateczny rachunek wyszedł na przysłowiowe zero. Z dokładnymi cenami produktów zapoznacie się w załączonej poniżej galerii zdjęciowej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wyprawka szkolna w 2026 roku

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Wskazana suma 123,48 zł pokrywa zaledwie wycinek szkolnych potrzeb, opierając się wyłącznie na czternastu elementarnych pozycjach. W rzeczywistości domowe portfele uszczuplą się o znacznie pokaźniejsze kwoty. Ostateczny kosztorys zależy od rocznika ucznia, wytycznych danej placówki, jak i indywidualnych decyzji dorosłych. Poza standardowymi gadżetami trzeba doliczyć podręczniki szkolne, odzież sportową oraz ewentualne przybory na przedmioty dodatkowe.