Łoś wtargnął na ekspresówkę. Uderzyły w niego dwa pojazdy

Do kolizji doszło w nocy z piątku na sobotę, kilkanaście minut po północy. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy lubelskiej drogówki wynika, że 42-latek prowadzący volkswagena jechał drogą ekspresową w kierunku Lublina. Na wysokości Garbowa przed jego samochód nagle wbiegł łoś.

Kierowca nie zdołał uniknąć zderzenia. Volkswagen zjechał na pobocze, a następnie znalazł się w przydrożnym rowie. Martwe zwierzę pozostało natomiast na jezdni. Niedługo później na łosia najechał samochód ciężarowy marki Iveco.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Kierowca volkswagena został przewieziony do szpitala, jednak – jak przekazała policja – nie doznał poważnych obrażeń. Badanie wykazało, że 42-latek był trzeźwy. Kierującemu ciężarówką nic się nie stało.

Po zdarzeniu jezdnia w kierunku Lublina została całkowicie zablokowana na około dwie godziny. Policjanci wyznaczyli objazdy, a następnie do godz. 4 ruch odbywał się jednym pasem.

Na ekspresówce pracowali również przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Padłe zwierzę zostało zabezpieczone. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Lublinie ustalają dokładny przebieg zdarzenia, które zakwalifikowano jako kolizję drogową.

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Policja przypomina, że dzikie zwierzęta mogą pojawić się na drodze niespodziewanie, szczególnie w pobliżu terenów leśnych i tras ich migracji. Kierowcy powinni zwracać uwagę na znaki ostrzegawcze, ograniczyć prędkość i zachować szczególną czujność. Zderzenie z tak dużym zwierzęciem jak łoś może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.