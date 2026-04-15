Kryształy w meblościance i dywany na ścianach. Tak Polacy urządzali swoje mieszkania w PRL

Oczekiwany przydział, czyli ciasne M z wielkiej płyty

Posiadanie własnych czterech kątów w czasach Polski Ludowej było ogromnym osiągnięciem, nierzadko poprzedzonym długimi latami stania w kolejkach i oczekiwania na decyzję władz. Otrzymanie upragnionych kluczy z puli zakładowej, spółdzielczej czy państwowej stanowiło absolutny przełom dla całej rodziny.

Zazwyczaj wprowadzano się do bardzo ciasnych lokali zlokalizowanych w blokowiskach z wielkiej płyty, gdzie każdy skrawek dostępnej przestrzeni musiał służyć codziennemu funkcjonowaniu domowników. To właśnie ten chroniczny deficyt wolnego metrażu napędzał gigantyczny popyt na legendarne dziś meblościanki.

Ze względu na mikroskopijne powierzchnie ówczesnych mieszkań nacisk kładziono przede wszystkim na skrajną funkcjonalność wyposażenia. Pojedyncze pomieszczenie musiało płynnie przechodzić z roli dziennej bawialni w nocną sypialnię. Osobista intymność była więc towarem wysoce deficytowym, a wszystkie najważniejsze relacje i domowe życie toczyły się na mocno ograniczonej, wspólnej przestrzeni.

Kultowe wyposażenie: rozkładane łóżka i kryształowe zastawy

Absolutną podstawą umeblowania każdego domostwa w tamtej epoce pozostawał wielofunkcyjny tapczan, który za dnia odgrywał rolę wygodnej sofy, by na wieczór błyskawicznie przeobrazić się w miejsce do spania.

Jego stałym i nieodłącznym towarzyszem była meblościanka. To właśnie w jej szafkach lądowała codzienna odzież, bogate kolekcje książek, ważne dokumenty oraz legendarna już kryształowa zastawa i elegancka porcelana, wyjmowana wyłącznie podczas najważniejszych uroczystości. Prawdziwym hitem ówczesnego wystroju były również wzorzyste dywany.

Chociaż rzeczywisty standard mieszkań oddawanych do użytku w czasach Polski Ludowej pozostawał niezwykle skromny, dzisiaj te same wnętrza wywołują u wielu osób łzę wzruszenia i ogromny sentyment. Dla całego pokolenia kojarzą się one bezpośrednio z beztroskim okresem dzieciństwa, silnymi więziami rodzinnymi oraz upragnionym poczuciem domowego bezpieczeństwa.

Mieszkania z czasów PRL [ZDJĘCIA]

