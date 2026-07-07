Koniec z windami w starych blokach? Ministerstwo zabiera głos

Montaż windy przy przebudowie nie zawsze obowiązkowy

Pomysł na obowiązkowe windy w odnawianych obiektach szybko wzbudził spore poruszenie pośród zarządców, inwestorów oraz samych lokatorów. Powszechnie obawiano się, że modernizowanie starszych konstrukcji zmusi do niezwykle kosztownego montażu urządzeń dźwigowych. Ostatnie doniesienia z Ministerstwa Rozwoju i Technologii przyniosły jednak uspokojenie, bowiem w nowym prawie przewidziano konkretne wyjątki od tej rygorystycznej reguły. W jasno określonych okolicznościach przewiduje się możliwość starania się o formalne zwolnienie z tego obciążenia.

Nowe prawo obejmie również istniejące już bloki mieszkalne

Obecnie resort przygotowuje specjalne rozporządzenie, które ureguluje zasady techniczne dla obiektów oraz warunki ich lokalizacji. W świetle nadchodzących regulacji, windy staną się obowiązkowe nie tylko przy budowie nowych inwestycji, ale także w przypadku gruntownej modernizacji czy też całkowitej zmiany przeznaczenia starszych lokali. Zmiany obejmą kilka głównych typów zabudowy, co bezpośrednio wpłynie na proces inwestycyjny:

obiekty przeznaczone do użytku publicznego z minimalnie dwiema kondygnacjami,

miejsca przeznaczone do zamieszkania zbiorowego o podobnej wielkości,

tradycyjne budynki mieszkalne wielorodzinne posiadające od trzech kondygnacji wzwyż.

Jeżeli modernizacja obejmie jedynie fragment budynku, obowiązek dostosowania ma dotyczyć wyłącznie przebudowywanej części.

Inwestorzy zyskują szansę na uniknięcie instalacji wind

Kluczowym elementem regulacji okazuje się ścieżka umożliwiająca uchylenie się od narzuconych norm technicznych. Według informacji podawanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w wyjątkowych, silnie uargumentowanych sytuacjach inwestorzy zostaną zwolnieni z wymogu instalowania dźwigów osobowych.

Taka furtka to odpowiedź na sytuacje, w których narzucenie odgórnych praw byłoby w zasadzie niewykonalne ze względów czysto technicznych. Dotyczy to między innymi cennych zabytków chronionych prawem, a także budowli, w których specyfika konstrukcji zwyczajnie nie pozwala na wydzielenie bezpiecznej przestrzeni pod szyb windowy.

Najnowsze stanowisko ministerstwa uspokaja posiadaczy starych obiektów mieszkalnych, ponieważ nie będą oni automatycznie zmuszani do zakupu i montażu wind przy okazji każdego, najmniejszego remontu. O ile nadrzędnym celem zmian prawnych jest likwidacja barier architektonicznych dla osób z trudnościami w poruszaniu się, o tyle twórcy prawa zdają sobie sprawę, że bywają miejsca, gdzie taka ingerencja budowlana wiązałaby się z absurdalnymi i skrajnie wysokimi kosztami lub niszczyła dotychczasową formę obiektu.

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