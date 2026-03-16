Koniec słynnego pola w Lublinie. Rolnik sprzedał ziemię. Deweloper zbuduje bloki

Koniec słynnego pola w Lublinie. Deweloper zbuduje bloki

Niewielki, zaledwie półhektarowy fragment gruntu zlokalizowany pomiędzy ulicami Jantarową a Berylową w lubelskiej dzielnicy Węglin zdobył przed laty ogromny rozgłos. O uprawianym skrawku ziemi informowały redakcje z najodleglejszych zakątków globu, tworząc liczne materiały prasowe oraz telewizyjne. Fenomen tego miejsca polegał na tym, że wielopokoleniowy gospodarz uparcie odmawiał zbycia swojej własności inwestorom, w przeciwieństwie do okolicznych właścicieli. Przez ponad dekadę wokół jego upraw powstała potężna infrastruktura obejmująca nowoczesne bloki, obiekty gastronomiczne, kościół oraz placówkę edukacyjną. Rolnicza enklawa opierała się urbanizacji przez długi czas, jednak ten stan rzeczy ostatecznie dobiegł końca.

Protesty mieszkańców osiedla. Ulica Berylowa kością niezgody

Omawiana nieruchomość graniczy z asfaltową ulicą Jantarową, która urywa się tuż przy małym kompleksie leśnym, natomiast jej drugi kraniec dotyka zarośniętego terenu zwanego potocznie małpim gajem. Zgodnie z oficjalnymi dokumentami planistycznymi magistratu, ten miejski pas gruntu ma zostać przekształcony w pełnoprawną drogę łączącą dwa funkcjonujące już skrzyżowania. Perspektywa postawienia nowych budynków mieszkalnych wymusza realizację układu komunikacyjnego, co stanowi główne zarzewie trwającego konfliktu społecznego. Obecnie ten zaniedbany obszar służy za dziki parking w błocie i nielegalne składowisko starych opon. Planowana na 2026 rok inwestycja drogowa dzieli dziesięciotysięczną społeczność – część widzi w niej szansę na usprawnienie ruchu, podczas gdy reszta traktuje ją jako brutalne zniszczenie ostatniego skrawka zieleni. Zdeterminowani przeciwnicy betonowania zorganizowali już akcję zbierania podpisów i przekazali władzom miasta formalny dokument protestacyjny.

W przygotowanym piśmie protestacyjnym okoliczni lokatorzy jasno wyrazili swoje obawy.

- Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec realizacji tej inwestycji i wnioskujemy o przekierowanie środków na projekty odpowiadające realnym i pilnym potrzebom infrastrukturalnym, komunikacyjnym oraz rekreacyjnym naszego osiedla -

W dalszej części petycji autorzy sugerowali, aby zrezygnować z długo planowanej arterii na rzecz stworzenia rozległych miejsc postojowych, nowych ciągów pieszych oraz zielonego skweru. Ich zdaniem przedłużenie ulicy Berylowej mija się z celem i nie przyniesie żadnych korzyści. Ratusz odrzucił jednak te postulaty, a wyczekiwane przez część osób roboty drogowe mają wystartować w najbliższych miesiącach. Równolegle prowadzone są już zaawansowane działania przy tworzeniu przestrzeni wypoczynkowej, na którą fundusze przyznano z puli budżetu partycypacyjnego. Ten wart przeszło 3,5 miliona złotych kompleks rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 13, a finał prac przewidziano na październik 2026 roku.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin do spraw Inwestycji i Rozwoju, Tomasz Fulara, pozytywnie odniósł się do realizowanego przedsięwzięcia.

– To zadanie, które nie tylko poprawi infrastrukturę sportową szkoły i przedszkola, ale także stworzy nowoczesne i ogólnodostępne miejsce aktywności dla mieszkanek i mieszkańców całej dzielnicy. Chcemy, by takie przestrzenie służyły integracji, zdrowemu stylowi życia i codziennemu wypoczynkowi –

Inwestycja przy Zespole Szkół w Lublinie. Co powstanie za 3,5 mln zł?

Na wyznaczonym terenie zaprojektowano bogatą infrastrukturę, która obejmie innowacyjną strefę zabaw dla najmłodszych oraz specjalną klatkę przeznaczoną do różnorodnych gier sportowych. W planach zarysowano także realizację dwóch stref do koszykówki ulicznej 3x3, miejsca do rzucania bulami oraz zewnętrznych stanowisk gimnastycznych pełniących funkcję ścieżki zdrowia. Twórcy koncepcji uwzględnili również zmysłowy deptak oraz kompleksowo wyposażoną przestrzeń rekreacyjną z hamakami, ławkami piknikowymi, stolikiem szachowym i stołem do ping-ponga. Fani jednośladów dostaną do dyspozycji kompaktowy pumptrack. Zabezpieczony ogrodzeniem i objęty monitoringiem oraz sztucznym oświetleniem plac będzie w pełni darmowy i dostępny dla wszystkich chętnych.