Koniec eldorado dla pracowników. Nowe dane o ofertach zatrudnienia nie pozostawiają złudzeń

Raport o rynku pracy. Wyraźne załamanie ogłoszeń w internecie

Z najświeższego zestawienia opracowanego wspólnie przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz Katedrę Ekonomii i Finansów rzeszowskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania płyną niepokojące wnioski dotyczące polskiego rynku zatrudnienia. Począwszy od kwietnia 2025 roku można zaobserwować stały spadek liczby ogłoszeń o pracę publikowanych w sieci, a zjawisko to dotyka zdecydowanej większości grup zawodowych. Twórcy analizy sprawdzili również dokładnie, które profesje są obecnie w najtrudniejszym położeniu i w jakich częściach kraju spadek ofert przybrał na sile.

Pracownicy fizyczni i sektor usług tracą najwięcej

Ograniczenie liczby dostępnych wakatów jest niestety zjawiskiem powszechnym i zauważalnym niemal we wszystkich branżach polskiej gospodarki. Najbardziej dotkliwy cios odczuwają jednak osoby poszukujące zatrudnienia w sektorze usługowym oraz poszukujące pracy fizycznej, gdzie redukcja ogłoszeń postępuje w niezwykle dynamicznym tempie.

Branża IT z lekkim odbiciem, ale firmy wciąż rekrutują ostrożnie

W sektorach mocno związanych z technologią, do których zalicza się między innymi branża IT, można dostrzec pewne subtelne symptomy ożywienia. Comiesięczne odczyty dobitnie potwierdzają więc, że przedsiębiorstwa podchodzą do powiększania zespołów z ogromną rezerwą.

Barometr Ofert Pracy 2026. Gospodarka i zawirowania na świecie uderzają w rynek

Najnowsze wyniki Barometru Ofert Pracy również skłaniają do poważnych refleksji. W marcu 2026 roku jego wartość obniżyła się do poziomu 244,5 punktu, podczas gdy w lutym notowano 246,7 pkt, a w styczniu wynik wynosił jeszcze 261,4 punktu.

Autorzy raportu wprost tłumaczą, że za to tąpnięcie odpowiada przede wszystkim słabsza kondycja naszej gospodarki. Nie bez znaczenia pozostaje również rosnąca presja inflacyjna, napędzana zawirowaniami na globalnym rynku energii, które wynikają bezpośrednio z wciąż trwającego konfliktu zbrojnego na obszarze Bliskiego Wschodu.

Dalsza część artykułu znajduje się pod quizem.

Gdzie poszukiwanie posady to koszmar? W tych województwach sytuacja jest najtrudniejsza

Marcowe podsumowania udowadniają, że wyraźne załamanie dotknęło znaczną część terytorium naszego państwa, jednak w niektórych zakątkach skala zjawiska przybiera niepokojące rozmiary. Co zaskakujące, największe braki w ogłoszeniach rekrutacyjnych zarejestrowano w tych województwach, w których dotychczas praca "leżała na ulicy". Szczegółowy wykaz obszarów borykających się z największymi kłopotami na rynku pracy został umieszczony w przygotowanej poniżej galerii.

W tych województwach jest najtrudniej o pracę