Jak skutecznie reagować w sytuacjach kryzysowych? Za nami międzynarodowa konferencja dotycząca ochrony żywności

Dzisiejsza konferencja to drugie z czterech spotkań pt. „Przygotowanie na sytuacje kryzysowe – zagrożenia hybrydowe”, organizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne ze wschodniej Polski. Cykl zainaugurowała konferencja dotycząca zagrożeń radiacyjnych i nuklearnych, która odbyła się 14–15 września br. w województwie podkarpackim.

Celem debat jest omówienie współczesnych wyzwań oraz zwiększenie gotowości służb i instytucji do skutecznego reagowania na sytuacje nadzwyczajne.

Wzdłuż całej naszej wschodniej granicy omawiamy inny rodzaj zagrożeń – mówił Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski.

Inspektor zwrócił też uwagę na to jak ważna w tym kontekście jest współpraca i wymiana doświadczeń z ekspertami z Ukrainy.

Nie wyobrażam sobie, aby w dzisiejszych czasach przy toczącej się wojnie za naszą granicą nie współpracowali z ekspertami z Ukrainy, którzy codziennie muszą mierzyć się z takimi problemami - podkreślał Grzesiowski.

Autor: Mikołaj Borowiec

Podczas dzisiejszej prelekcji poruszono zagadnienia związane m.in. z reagowaniem na masowe zatrucia i skażenia, zagrożeniami toksykologicznymi oraz kontroli żywności na przejściach granicznych.

W kontekście Lubelszczyzny jest to temat szczególnie istotny ze względu na przejście graniczne i to ile żywności przechodzi przez nasz region w dalszą część kraju ale i całą Europę – mówił wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Kluczowym punktem programu był panel dyskusyjny „Czy system jest gotowy na kryzys żywnościowy?”.

W debacie nad gotowością krajowych struktur udział wzięli przedstawiciele zarządzania kryzysowego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz środowisk naukowych.

Kolejne spotkania odbędą się 21 października w Olsztynie i 16 listopada Białymstoku. Poruszanymi tematami będą zagrożenia biologiczne i chemiczne.

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