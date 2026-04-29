Jadwiga winna powodzi? Koty zalały mieszkanie w Świdniku

Koty ze Świdnika postawiły służby na równe nogi

47-letni pan Piotr przygarnął Grubego, Bellę oraz Jadwigę kilka lat temu i dotychczas zwierzęta nie sprawiały mu absolutnie żadnych problemów wychowawczych, żyjąc w pełnej zgodzie. Sielanka trwała do minionego poniedziałku, kiedy to właściciel czworonogów wybrał się na trening na siłownię. Jego wyjście przerwał niespodziewany telefon od zaniepokojonej matki.

– Wracaj do domu, bo coś mogło stać się w twoim mieszkaniu – powiedziała.

Mężczyzna natychmiast wrócił pod swój blok, gdzie zastał ogromne zbiegowisko, wozy strażackie, pracujących na miejscu strażaków oraz funkcjonariuszy policji. Całe to zamieszanie dotyczyło właśnie jego lokalu.

– Zalane mieszkanie jest – usłyszał od strażaka.

Jadwiga winna powodzi? Woda lała się prosto na podłogę

Zagadka zalanego lokalu dość szybko się wyjaśniła, a głównymi podejrzanymi w tej nietypowej sprawie zostały domowe mruczki. Silny strumień bieżącej wody z kranu najprawdopodobniej uderzał w leżącą obok zlewozmywaka deskę, po czym spływał bezpośrednio na podłogę i przesiąkał na niższe piętro do sąsiadów.

– Kot, nie wiem który, najpewniej Jadwiga, podczas spaceru po kuchni musiała przekręcić kurek z wodą – opowiada opiekun trzech uroczych zwierzaków, kiedy odwiedzamy je w domu.

Następnego dnia po tej niefortunnej przygodzie futrzaki wciąż wydawały się lekko zdezorientowane obecnością tak wielu obcych osób w ich prywatnym rewirze. Patrząc w ich niewinne oczy, można odnieść wrażenie, że kompletnie nie poczuwają się do winy za wyrządzone u sąsiadów szkody.

Szybka reakcja spółdzielni w Świdniku. Sąsiedzi wezwali policję

Woda bezlitośnie przeciekała przez sufit, co bardzo zaniepokoiło mieszkańców dolnego piętra, którzy od razu poprosili o pomoc lokalne służby mundurowe.

– Sytuacja była o tyle niepokojąca, że – jak podkreślała kobieta – sąsiad, który tam mieszka, zwykle o tej porze przebywa w domu – opowiada asp. sztab. Elwira Domaradzka z policji w Świdniku.

Oprócz straży pożarnej i funkcjonariuszy policji, o trwającej awarii natychmiast poinformowano lokalną spółdzielnię mieszkaniową, która wysłała na miejsce swoich fachowców. Jej pracownicy błyskawicznie odcięli główny zawór w pionie, co skutecznie zatrzymało wyciek. Gruby, Bella i Jadwiga powoli odzyskują pewność siebie i znów z nieskrywaną ciekawością badają domowe sprzęty, co być może zwiastuje ich kolejne wybryki.

