Eksperci położnictwa zebrali się w Lublinie. To w związku z nowymi przepisami

Wyższa jakość, większy komfort i bezpieczeństwo mam oraz noworodków – to główne cele nowych przepisów, które weszły w życie 7 maja.

To są przepisy i regulacje, które mają przede wszystkim podnosić jakość tych usług okołoporodowych. Mówimy tutaj o planie porodu, mówimy tutaj o łagodzeniu bólu porodowego, mówimy o opiece laktacyjnej, mówimy o podnoszeniu jakości tych wszystkich świadczeń, które mają wpłynąć na to, że zdrowie mamy i dziecka będzie pod większą kontrolą - mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Nowe regulacje ponadto przewidują pomoc psychologiczną, dwugodzinny kontakt skóra do skóry po porodzie, a nawet dodatkowe badania w ciąży.

To także ujednolicenie zarówno organizacji jak i opieki okołoporodowej, zarówno w trakcie prowadzenia ciąży, w trakcie porodu, w opiece poporodowej, jak i opiece nad noworodkiem. Dzięki tym standardom wszystkie pacjentki będą mogły oczekiwać jednolitej opieki, jednolitego postępowania w każdym przypadku i bez względu na to, czy będą rodziły w szpitalu, który ma pierwszy poziom referencyjności, drugi czy trzeci - podkreśla dr hab. n. med. Adrianna Kondracka Konsultant Wojewódzka w dziedzinie perinatologii.

Od teraz monitorowane będą także konkretne wskaźniki, takie jak liczba cięć cesarskich czy czas kontaktu „skóra do skóry”. Aby opieka w całym regionie zapewniała pacjentkom najwyższy poziom satysfakcji.

