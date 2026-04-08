Dramat samotnej matki z Międzyrzeca Podlaskiego. „Nasz nowy dom” wraca na Lubelszczyznę

Trudna przeszłość pani Małgorzaty z Międzyrzeca Podlaskiego

Mieszkanka Międzyrzeca Podlaskiego przeszła w swoim życiu prawdziwe piekło. Po definitywnym zakończeniu burzliwej relacji z ojcem swoich pociech, cały ciężar opieki nad dwiema dorastającymi córkami spadł wyłącznie na jej barki.

- Mąż znęcał się nade mną psychicznie – wyznała.

Obecnie samotna matka musi stawiać czoła nie tylko bolesnym wspomnieniom z przeszłości, ale również narastającym kłopotom zdrowotnym. Codzienne funkcjonowanie skutecznie utrudniają jej zaawansowana choroba kręgosłupa oraz zdiagnozowana depresja. Pomimo tych ogromnych przeciwności losu, każdego dnia uparcie walczy o stworzenie swoim dzieciom bezpiecznego i godnego środowiska do życia.

Remont z dotacji zamienił odziedziczony dom w ruinę

Szansą na upragnioną stabilizację miał okazać się spadek po zmarłej babci. Kobieta głęboko wierzyła, że przejęcie nieruchomości otworzy przed jej rodziną zupełnie nowy, spokojny rozdział. Niestety, marzenia o własnym kącie szybko legły w gruzach. Przedsiębiorstwo, które w imieniu samotnej matki pozyskało środki finansowe na ocieplenie i modernizację budynku, całkowicie zignorowało warunki zawartego kontraktu.

Wykonawca usunął z pomieszczeń całe wyposażenie oraz podłogi, przygotowując obiekt do robót budowlanych, których nigdy ostatecznie nie zrealizował. W rezultacie porzucona konstrukcja zaczęła błyskawicznie popadać w ruinę, a zrozpaczona matka z dwiema córkami musiała awaryjnie przenieść się do wynajmowanego lokum. Zamiast wyczekiwanego bezpieczeństwa, w życiu rodziny zapanowała dojmująca bezsilność oraz ogromne rozczarowanie.

Ekipa telewizyjna Polsatu wraca z pomocą na Lubelszczyznę

W tym dramatycznym momencie w Międzyrzecu Podlaskim zjawili się twórcy formatu „Nasz nowy dom”. Ich misją jest teraz nie tylko kompleksowa odbudowa zdewastowanego budynku, ale przede wszystkim przywrócenie tej pokrzywdzonej przez los rodzinie utraconego poczucia stabilizacji. Pobyt telewizyjnej ekipy w regionie stworzył również sposobność do spotkań z lokalną społecznością oraz osobami, które w przeszłości otrzymały już wsparcie od stacji Polsat.

Dla pani Małgorzaty ta niespodziewana interwencja to wielkie światełko w tunelu i realna perspektywa powrotu na swoje, co pozwoliłoby ostatecznie zamknąć najgorszy etap. Losy mieszkanki województwa lubelskiego dobitnie udowadniają, jak drastycznie sytuacja życiowa potrafi wymknąć się spod kontroli i jak kluczowe okazuje się wyciągnięcie pomocnej dłoni w odpowiedniej chwili.

Brazylia na Placu Litewskim w Lublinie

Zobacz także: Dwa nowe wakacyjne połączenia lotnicze z Lublina ruszyły!

