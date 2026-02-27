Do sanatorium nie tylko w wakacje. NFZ przypomina jak skorzystać z leczenia uzdrowiskowego
Aleksandra Mazur
2026-02-2710:49
Mieszkańcy województwa lubelskiego chętnie korzystają z pobytów w sanatoriach. W ubiegłym roku z leczenia uzdrowiskowego skorzystało prawie 19 tys. mieszkańców naszego regionu. NFZ przypomina, że z takiego leczenia można korzystać przez cały rok, nie tylko w okresie wakacyjnym, a skierowanie może wypisać każdy lekarz.
- Jeżeli skierowanie zostanie potwierdzone, pacjent dostaje informację, dokąd i kiedy wyjeżdża. Pacjenci z naszego województwa w zależności od rodzaju schorzenia korzystają z leczenia uzdrowiskowego w różnych częściach Polski. W różnych miejscowościach leczy się różne choroby. Dlatego wybór miejscowości zależy od decyzji lekarza i profilu uzdrowiska. Mamy umowy z sanatoriami w 46 miejscowościach uzdrowiskowych na trenie całego kraju. Z kolei w naszym województwie uzdrowiska są dwa – to Nałęczów i Krasnobród. Podczas pobytu w sanatorium pacjenci mają wykonywane średnio trzy zabiegi dziennie, a musi ich być co najmniej 54. W trakcie turnusu, to lekarz dobiera zabiegi na miejscu w uzdrowisku. Lekarz uwzględnia wskazania, jak również ewentualne przeciwwskazania do leczenia - mówi Małgorzata Musiatowicz z lubelskiego oddziału NFZ.