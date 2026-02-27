Do sanatorium nie tylko w wakacje. NFZ przypomina jak skorzystać z leczenia uzdrowiskowego

Aleksandra Mazur 10:49

Mieszkańcy województwa lubelskiego chętnie korzystają z pobytów w sanatoriach. W ubiegłym roku z leczenia uzdrowiskowego skorzystało prawie 19 tys. mieszkańców naszego regionu. NFZ przypomina, że z takiego leczenia można korzystać przez cały rok, nie tylko w okresie wakacyjnym, a skierowanie może wypisać każdy lekarz.

