Czy chomik będzie miał obrońców? Toczy się rozprawa ws. Górek Czechowskich

Stowarzyszenie Obrony Górek Czechowskich wraz z organizacjami społecznymi oraz osobami wspierającymi ochronę tego obszaru chcą walczyć i bronić teren, przed planowanymi inwestycjami dewelopera.

Przez 20 kilka lat jako mieszkańcy bronimy tego terenu. Cały czas w ratuszu nikt nas nie słuchał i powiedziano nam wyraźnie, że mamy mamy czekać do uchwalania MPZP. Wtedy również nas nie wysłuchano. Teraz z tymi samymi wnioskami przyszliśmy do sądu, dlatego że mamy nadzieję, że przynajmniej tutaj zostaniemy wysłuchani, skoro ani nasze uwagi, ani wnioski, ani rozmowy, ani specjalne rady miasta, ani referendum, ani panel, ani inne rzeczy nie przekonały radnych. Jedyne co nam pozostaje to próbować opowiedzieć to w sądzie i mieć nadzieję, że ktoś pochyli się nad przyrodą lubelską - mówi Magdalena Nosek ze Stowarzyszenia Obrony Górek Czechowskich.

"Fasadowa partycypacja"

Ta partycypacja, którą otwarcie głosi urząd miasta i ceni partycypację obywatelską, jest to partycypacja fasadowa. O tym świadczy sposób potraktowania wyników referendum, gdzie 2/3 tych osób, którym chciało się pofatygować głosowało przeciwko zabudowie górek. Podobnie potraktowano wyniki panelu obywatelskiego, który też rekomendował pozostawienie górek zgodnie z wcześniejszymi planami pozostawiania Górek w stanie naturalnym. Tylko takie Górki mają sen - podkreśla Irena Kołodziej członkini Stowarzyszenia Obrony Górek Czechowskich.

Społecznicy przypominają, że Górki to nie tylko dom dla chronionych gatunków, ale też miejsce spoczynku ofiar egzekucji, gdzie wciąż odnajdywane są ludzkie kości.

Walczę o tych ludzi, którzy tam spoczywają. Tam leżą ludzie od mojego kuzyna Łukasika Stanisława Rysia. Miałem dziewięciu świadków. Dziewięciu świadków, którzy mi mówili, gdzie byli rozstrzeliwani ludzie. Tam leżą ludzie - mówi Adam Łukasik z Instytutu Pamięci Żołnierzy Wyklętych i Osób Represjonowanych.

Dzisiejsza(15.04) rozprawa dotyczy rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia, które chce występować ws. Górek Czechowskich przed sądem.

