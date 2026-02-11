Co dalej z remontem Teatru Osterwy? Instytucja wycofała wnioski o dofinansowanie

AKTUALIZACJA 11.02, GODZ. 18:00

Biuro projektowe kategorycznie zaprzecza, że ma jakiekolwiek zaległości względem Teatru Osterwy.

Pracownia AMC Andrzej M. Chołdzyński nie ma żadnych zaległości w wykonywaniu zrealizowanej umowy dotyczącej rozbudowy, przebudowy i remontu budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Nie miała takich zaległości również przed terminem złożenia merytorycznych wniosków o dofinansowanie. Twierdzenia p.o. Dyrektora Krzysztofa Adamczuka są całkowicie bezpodstawne w tym zakresie - informuje Andrzej M. Chołdzyński, właściciel biura projektowego.

ORYGINALNY TEKST PONIŻEJ

O planach remontu budynku przy ul. Narutowicza w Lublinie pisaliśmy już w październiku 2025 roku. Projekt był ambitny – dwukrotne powiększenie powierzchni użytkowej oraz uczynienie z Teatru jednego z najpiękniejszych tego typu obiektów w Europie.

Plany stanęły jednak w miejscu. Trwa impas między dyrekcją Teatru Osterwy a biurem projektowym z Warszawy.

Jak czytamy w komunikacie przesłanym do naszej redakcji przez dyrekcję Teatru Osterwy w Lublinie, proces odbioru dokumentów od biura AMC Andrzej Chołdzyński zaczął się jeszcze we wrześniu ubiegłego roku i jak dotąd, lubelska instytucja nie doczekała się ich kompletu. I to mimo wielokrotnych monitów, spotkań i pism z inicjatywy Teatru.

Dlatego też dyrekcja Osterwy musiała wycofać wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak czytamy w komunikacie, skala błędów i braków w złożonej dokumentacji projektowej uniemożliwiły spełnienie formalnych wymogów aplikacyjnych.

Dyrekcja teatru zapewnia jednocześnie, że gdy tylko dostanie całą dokumentację – będzie znowu ubiegać się o dofinansowanie.

Czekamy jeszcze na komentarz wspomnianego biura projektowego.

Poniżej pełna treść komunikatu dyrekcji Teatru Osterwy w Lublinie.

