Budowa i remonty. Lada dzień ruszą prace na kolejnych drogach wojewódzkich

Arkadiusz Więsek
2026-04-28 14:50

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisane zostały dziś(28.04) trzy umowy. Pierwsza z nich dotyczy wyczekiwanej przebudowy DW830 z Lublina w stronę Nałęczowa na odcinku od granic miasta do węzła Szerokie. Kolejne umowy dotyczyły remontu dwóch odcinków tras DW844 i DW849.

i

Autor: aw

Umowa na modernizację trasy do Nałęczowa dotyczy 3-kilometrowego odcinka za prawie 30 mln złotych.

Dziś została zawarta umowa i od teraz, wykonawca ma 22 miesiące na realizację całości zakresu robót. W ramach tej inwestycji wykonawca wykona nową nawierzchnię, przebuduje całą konstrukcję jezdni, dostosuje nośność oraz przebuduje jeden obiekt mostowy. Zostaną przebudowane trzy skrzyżowania, w tym dwa skanalizowane, zatoki autobusowe oraz zostanie wybudowana ścieżka rowerowa i chodnik- mówi Paweł Szumera dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Dwie kolejne umowy dotyczyły remontu nawierzchni DW 844 między Modryńcem a Mirczem oraz DW 849 w miejscowości Lipsko.

Lublin Radio ESKA Google News