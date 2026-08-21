Bieg charytatywny nad Zalewem Zemborzyckim. Środki trafią do dzieciaków

To już piąta edycja imprezy. Odbędzie się ona nad Zalewem Zemborzyckim.

Głównymi biegami podczas są dystanse na pięć i dwanaście kilometrów, czyli dookoła zalewu. Impreza to nie tylko biegi. Będzie też miasteczko charytatywne, z którego cały dochód przeznaczony zostanie na zakup sprzętu do rehabilitacji dla dzieci z niepełnosprawnościami.

- Będą również biegi dla dzieci na dystansach 100, 200, 300 i 400 metrów. Nie zabraknie dmuchańców i wielu innych atrakcji dla małych i dużych. Wszyscy nasi partnerzy również przygotowują bezpłatne atrakcje. Będzie jedzenie, dmuchańce, trampoliny, animacje, malowanie twarzy i gra w piłkę. Dla każdego znajdzie się coś fajnego - mówi Marcin Pszenniak, jeden z organizatorów i dodaje: - Nasza impreza działa w ten sposób, że ze wszystkich atrakcji można korzystać za wrzut do naszej charytatywnej puszki. Chcesz poskakać na dmuchańcach? Wrzuć coś do puszki. Chcesz zjeść kiełbaskę z grilla? Wrzuć coś do puszki. Wszystkie zebrane w ten sposób pieniądze również przeznaczymy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci.

Wydarzenie 29 sierpnia.

Link do zapisów znajdziecie tutaj, a wszelkie szczegóły imprezy znajdują się na fanpejdżu organizatorów.

Miasteczko charytatywne rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa do około 14.00, a biegi na pięć i dwanaście kilometrów odbędą się około godziny 11.00.

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