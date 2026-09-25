"Bezpieczny dom" na Lubelszczyźnie. Można zyskać wsparcie na bezpieczeństwo

Czujki mają zamontować strażacy z OSP, którzy przeprowadzą też szkolenia.

W porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej uruchomiliśmy nabór na czujki dymu i czujki tlenu. Program "Bezpieczny Dom z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie", w ramach którego do mieszkańców województwa lubelskiego mają trafić czujki dymu i czujki węgla. O dotacje mogą ubiegać się gminy województwa lubelskiego. Każdy samorząd może otrzymać od 5 000 do 10 000 złotych dofinansowania pokrywającego do 50% kosztów kwalifikowanych. Mamy nawiązaną współpracę z Komendą Wojewódzką, więc strażacy będą przy tym pomagać, czyli montować i przeszkalać Ochotnicze Straże Pożarne, wcześniej przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną - mówi prezes Stanisław Mazur Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Łącznie na program zarezerwowano 250 000 złotych.

Jest bardzo dużo zdarzeń różnego rodzaju zatruć i gdyby udało się nawet kilka kilka rodzin uratować, to będzie dla nas bardzo ważne. To jest prosty pomysł. Taka czujka kosztuje w granicach od 100 do 130 zł. Nie, nie jest to duży koszt. Niemniej nie każdego stać na taką na taki wydatek - dodaje prezes Mazur.

Wnioski można składać do 11 października.

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