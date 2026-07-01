Ogromne zniszczenia w Dęblinie. Armagedon po burzy

Nad Dęblinem w województwie lubelskim przeszedł prawdziwy armagedon. Niezwykle gwałtowna nawałnica połączona z silnym wiatrem i ulewą pozostawiła po sobie ogromne zniszczenia w przestrzeni miejskiej. Siła wiatru była na tyle duża, że wyrywała potężne drzewa z korzeniami i łamała grube gałęzie. Upadające konary uderzały w zaparkowane pojazdy i budynki, doprowadzając do gigantycznych strat materialnych.

Służby w akcji. Nawałnica w Dęblinie zablokowała miasto

Do akcji natychmiast zadysponowano wszystkie dostępne służby. Policjanci i strażacy od wielu godzin walczą z usuwaniem skutków kataklizmu i starają się zabezpieczyć uszkodzoną infrastrukturę. Sytuację zrelacjonowała Komenda Powiatowa Policji w Rykach, wydając specjalny komunikat podsumowujący dotychczasowe działania funkcjonariuszy.

- Uwaga! Gwałtowna burza nad Dęblinem. Przez miasto Dęblin przeszła gwałtowna burza. Porywisty wiatr oraz intensywne opady deszczu doprowadziły do licznych zniszczeń. Powalone i połamane drzewa uszkadzały pojazdy, a silny wiatr powodował uszkodzenia budynków. Policjanci z Ryk i Dęblina wspólnie ze strażakami nieprzerwanie pracują na miejscu zdarzeń. Zabezpieczają miejsca niebezpieczne, wykonują niezbędne czynności oraz pomagają osobom poszkodowanym - przekazała policja w Rykach.

Skala zniszczeń w Dęblinie jest tak wielka, że w części miasta nastąpił całkowity paraliż komunikacyjny. Ze względu na zwalone konary i leżące w poprzek dróg drzewa, przejazd jest niemożliwy. Lokalny portal skierował do kierowców specjalny apel o ostrożną jazdę oraz korzystanie z innych dostępnych tras.

- Ulica Podchorążych jest obecnie nieprzejezdna z powodu skutków nawałnicy. Prosimy o omijanie tego odcinka i wybieranie tras alternatywnych - poinformował portal E-Deblin Portal Nowoczesnego Miasta.

Ostrzeżenia IMGW. Burze nad Dęblinem to nie koniec

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał obszerny raport dotyczący burz, które uderzyły w ten region. Meteorolodzy wciąż ostrzegają przed kolejnymi nawałnicami, podkreślając jednocześnie, że opady mogą utrzymywać się na bardzo wysokim i niebezpiecznym poziomie.

- Nad regionem przemieszczają się burze z południowego zachodu w kierunku północno-wschodnim. Towarzyszy im opad deszczu do 10-15 mm/10 min, lokalnie około 20 mm/10 min który akumuluje się do 30-50 mm w ciągu godziny, jednakże w rejonie wschodniego Mazowsza i zachodniej Lubelszczyzny skumulowane godzinne sumy opadów osiągają 70 mm. Podczas przechodzenia burz odnotowywane są porywy do 80 km/h, jednakże niewykluczone są również porywy osiągające 90-100 km/h. Miejscami opady gradu. W najbliższym czasie aktywność burzowa będzie stopniowo słabnąć, jednakże miejscami nadal sumy opadów mogą dochodzić do 70-80 mm - informuje IMGW.