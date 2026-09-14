36-latek rozbił audi na drzewie. Policję wezwał... samochód

Rozbite audi w miejscowości Rossosz. Zgłoszenie wygenerował system eCall

W poniedziałek chwilę po godzinie pierwszej w nocy do oficera dyżurnego z Białej Podlaskiej trafiła informacja o wypadku w Rossoszu. Powiadomienia nie wysłał żaden świadek, lecz... sam uszkodzony pojazd. Rozbite auto połączyło się z policją przez wbudowany moduł eCall.

Mundurowi od razu ruszyli pod wskazany adres. Ustalili, że kierujący audi całkowicie stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze, po czym uderzył w przydrożne drzewo.

Sonda Czy sędziowie są zbyt łaskawi dla pijanych kierowców? TAK, zdecydowanie NIE Nie mam zdania w tej sprawie

Pijany 36-latek rozbił samochód w Rossoszu. Podróżowało z nim czworo znajomych

Audi kierował 36-letni mężczyzna, od którego mundurowi natychmiast wyczuli alkohol. Test urządzeniem pomiarowym pokazał, że sprawca miał w organizmie niemal dwa promile. W takim stanie przewoził aż czworo pasażerów.

Jeden z pasażerów pojechał na badania do szpitala. Na szczęście okazało się, że jego obrażenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Dzięki temu policjanci zakwalifikowali ten nocny incydent tylko jako kolizję.

Mundurowi badają teraz wszystkie szczegóły tego zdarzenia z gminy Rossosz. Wkrótce 36-latek poniesie surowe konsekwencje swojego czynu. Za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do trzech lat więzienia.

Czekają go również bardzo bolesne sankcje finansowe. Zgodnie z prawem osoba, która pierwszy raz popełniła to przestępstwo drogowe, płaci co najmniej 5 tysięcy złotych. Przy kolejnym tego typu wyskoku kara wzrasta do minimum 10 tysięcy złotych.

Dokończ nazwę miejscowości z woj. lubelskiego Pytanie 1 z 10 Ta miejscowość słynie ze stadniny koni. Mowa o Janowie: Lubelskim Karwickim Podlaskim Następne pytanie