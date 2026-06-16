19-letni Dominik brutalnie zabił 16-letnią Gabrysię. Śledczy dotarli do mrocznych nagrań w telefonie ofiary

16-letnia uczennica uchodziła za wybitną, podczas gdy jej 19-letni chłopak był raczej przeciętnym uczniem. Mężczyzna miał opinię bezkonfliktowego i chętnego do pomocy, dlatego jego nagła przemiana pozostaje wielką niewiadomą. W nocy z 2 na 3 czerwca 2026 roku w jednym z wynajmowanych mieszkań w Białej Podlaskiej rozegrał się koszmar. Młody mężczyzna zaatakował swoją partnerkę nożem, zadając jej rozległe obrażenia szyi oraz klatki piersiowej. Nastolatka zginęła na miejscu, a jej zmasakrowane ciało odnaleziono dopiero po tym, jak zaniepokojona matka zgłosiła zaginięcie córki. Policjanci błyskawicznie namierzyli podejrzanego, który podczas przesłuchania nie zaprzeczał swoim czynom i złożył obszerne wyjaśnienia.

Dziennikarze portalu „Wirtualna Polska” dotarli do wstrząsających materiałów z telefonu ofiary, zarejestrowanych tuż przed morderstwem. Z internetowych korespondencji prowadzonych w kwietniu 2026 roku wynika, że 16-latka dzieliła się z koleżanką planami rychłej wyprowadzki od chłopaka. Zastanawiała się nad nowym miejscem zamieszkania, co ostatecznie dowodzi, że para dzieliła ze sobą mieszkanie. Na majowych filmach uwieczniono natomiast irracjonalne zachowanie 19-latka, który opowiadał o zażywaniu stymulantów i twierdził, że wszyscy dookoła chcą jego upadku.

Pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia o pogarszającej się kondycji psychicznej zatrzymanego zdają się potwierdzać te nagrania. Wiele wskazuje na to, że jego mroczne stany mogły być efektem długotrwałego przyjmowania substancji odurzających. Informatorzy „Super Expressu” przekazywali wcześniej, że mężczyzna miał ogromne problemy z narkotykami. Śledczy kategorycznie odmawiają jednak udzielania jakichkolwiek informacji w tym zakresie, powołując się na konieczność zabezpieczenia interesów trwającego postępowania karnego.

„- Na początku było wielkie niedowierzanie. Myślałem, że ktoś wypuścił nieprawdziwą informację. Tym bardziej że dotyczyło to uczniów, którzy na terenie szkoły funkcjonowali bardzo dobrze - powiedział »Wirtualnej Polsce« Ryszard Dołęga, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. - Już w poniedziałek na dwóch pierwszych godzinach lekcyjnych było spotkanie z psychologami. Uczniowie są objęci wsparciem. Jeżeli ktoś ma życzenie, może indywidualnie porozmawiać ze szkolnym psychologiem i pedagogiem albo może udać się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. Dotyczy to zarówno uczniów jak i nauczycieli i pracowników szkoły - dodawał Ryszard Dołęga. Szczegóły poniżej.”

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Szkoła w Białej Podlaskiej interweniowała. 16-letnia Gabrysia mieszkała z dorosłym chłopakiem

Okazuje się, że placówka oświatowa bacznie przyglądała się losom swojej uczennicy, która formalnie zrezygnowała z mieszkania w internacie. Nastolatka pochodziła z Leśnej Podlaskiej i z racji kilkunastokilometrowej odległości od szkoły, zdecydowała się na przeprowadzkę. Kiedy nauczyciele odkryli, że kilka miesięcy przed śmiercią dziewczyna zamieszkała u 19-letniego partnera, natychmiast wszczęli procedury. Z uwagi na wiek pokrzywdzonej interwencja państwowych organów była niezbędna.

„– Były przeprowadzane rozmowy zarówno z jej matką, jak i z samą Gabrysią. Wysłaliśmy też pisma do GOPS-u w Leśnej Podlaskiej i do sądu, ze względu na nietypową sytuację, że osoba nieletnia nie mieszka pod opieką rodziców, ani w internacie – potwierdził dyrektor Ryszard Dołęga w rozmowie z »Wirtualną Polską«.”

Według informacji przekazanych przez ten sam serwis, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej odebrał stosowne zgłoszenie. Bliscy nastolatki zostali objęci pomocą, jednak urzędnicy nie chcą wchodzić w szczegóły. „– Podejmowaliśmy kroki w tej sprawie, ale nie mogę udzielić szczegółowych informacji – ucięła kierowniczą GOPS-u, Anna Laszuk.”

W dziennikarskich relacjach nieustannie przewija się wątek używek. Nastolatka miała skarżyć się siostrze byłej dziewczyny Dominika na jego ciągłe powroty do palenia marihuany. „– On uzależniony jest. Jak rzuci, to po jakimś czasie znowu pali – pisała 16-latka. – No to pewnie ćpa też, bo od tego się zaczyna – odpowiadała jej informatorka WP.” Na zabezpieczonych filmach z telefonu zamordowanej podejrzany sam potwierdza stosowanie substancji pobudzających układ nerwowy. Mężczyzna twierdził również wprost, że 16-latka pragnie zrobić z niego swojego niewolnika.

Uwiecznione wypowiedzi budziły niepokój, ale według informatorki portalu nie stanowiły wystarczającego powodu do zaalarmowania służb o bezpośrednim zagrożeniu. Nieoficjalne źródła podają, że ofiara miała wkrótce spotkać się z matką i prawdopodobnie uciec do domu, ale kontakt nieoczekiwanie się urwał.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał już oficjalne prokuratorskie zarzuty pozbawienia życia. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego sąd przychylił się do wniosku śledczych i nałożył na niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Postępowanie trwa, a do szokującej sprawy z Białej Podlaskiej z pewnością jeszcze wrócimy.

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Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Zdjęcia z telefonu 16-letniej Gabrysi ujawniają prawdę

Materiały zabezpieczone z telefonu zmarłej nastolatki stanowią dowód w prowadzonym śledztwie. Udokumentowane w formie zdjęć i nagrań wideo chwile udowadniają, że relacja młodych ludzi była pełna patologicznych zachowań, które ostatecznie zaprowadziły 19-letniego Dominika do najcięższej zbrodni.