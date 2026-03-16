Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zachęca do odwiedzin. Uczelnia otwiera drzwi dla przyszłych studentów

Start o godzinie 10:00, wydarzenie rozpocznie się od spotkania z twórcą kanału „Naukowo TV”, po którym na kandydatów czeka aż 160 różnorodnych warsztatów.

19 marca zapraszamy wszystkich na dzień otwartych drzwi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pokażemy same ciekawe rzeczy. Będzie bardzo dużo na temat zwierząt, będzie o nowych technologiach również z wykorzystaniem AI, a także technicznie pokażemy nasze najlepsze kierunki inżynierskie - zachęca Agnieszka Wasilak, kierownik Działu Rekrutacji i Promocji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Uczelnia przygotowała także coś specjalnego dla rodziców. Od godziny 15:00 w Kolegium Agronomikum odbędzie się „wywiadówka o studiach”, czyli spotkania z psychologami i doradcami o tym, jak mądrze wspierać dziecko w wyborze drogi życiowej. Natomiast kandydaci na studia będą oprowadzani po laboratoriach w których odbywają się zajęcia.

Bardzo dużo osób studiuje u nas kierunki unikatowe, są to na przykład hipologia, behawiorystyka zwierząt, pielęgnacja zwierząt i oczywiście kierunek weterynaria. Obserwujemy, że jest rosnąca popularność kierunków, które dotyczą opieki nad zwierzętami. Coraz więcej mówimy o dobrostanie zwierząt, coraz lepiej chcemy te zwierzęta leczyć, coraz lepiej się nimi zajmować - podkreśla Wasilak.

