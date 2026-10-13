Leżał obok roweru i tracił oddech. Policjanci odkryli, co się stało

W minioną niedzielę dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie leżącym na poboczu w Wólce Pukarzowskiej. Obok niego znajdował się rower. Na miejsce skierowano dzielnicowych z Posterunku Policji w Łaszczowie. Funkcjonariusze szybko ocenili sytuację i udzielili pomocy przedmedycznej mężczyźnie, który tracił oddech. Podczas udrażniania dróg oddechowych doszło do odblokowania przełyku. Znajdował się w nim kawałek jabłka, którym 52-latek się zakrztusił.

Mieszkaniec gminy Łaszczów został przewieziony karetką do szpitala w Tomaszowie Lubelskim. Jak przekazała aspirant Małgorzata Pawłowska, jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

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Policja przypomina, że w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia należy reagować i dzwonić pod numer alarmowy 112. Jeden telefon może uratować czyjeś życie.