Najlepsze bary mleczne w Lublinie - TOP 10 lubelskich barów mlecznych

Redakcja ESKA.pl
2026-03-16 11:21

Gdzie w Lublinie zjesz smacznie, syto i jak u mamy, nie opróżniając portfela? Jeśli szukasz sprawdzonych adresów na domowy obiad, nasz ranking najlepszych barów mlecznych wskaże Ci miejsca, które pokochali mieszkańcy.

bar mleczny Zakopane

i

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Najlepsze bary mleczne w Zakopanem - TOP 3 zakopiańskich barów mlecznych

Najlepszy bar mleczny Lublin - LISTA

Często szukamy miejsc, które pozwolą nam zjeść smacznie, syto i w przystępnej cenie, przypominając domowe obiady. Gdy brakuje czasu na gotowanie, a zależy nam na tradycyjnych smakach, wiele osób wciąż wybiera sprawdzone klasyki. W takich sytuacjach idealnym rozwiązaniem okazuje się bar mleczny, oferujący proste, polskie dania, które nigdy nie wychodzą z mody. Jeśli zastanawiasz się, gdzie znaleźć najlepszy bar mleczny w Lublinie, przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie miejsc, które cieszą się największym uznaniem wśród mieszkańców i turystów.

  1. Bar Mieszczański
    • Adres: Zielona 3, 20-082 Lublin
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Super, ciepły klimat!! Pani która nas obsługiwała jest przemiła, a jedzenie bardzo dobre i mega tanie. Zupa jarzynowa była tak pyszna, że zapomniałam zrobić zdjęcia. Placki z sosem węgierskim również szybko zniknęły, nie całe bo porcje są solidne"
  2. Bar Smaki u Jadzi
    • Adres: Cypriana Godebskiego 10, 20-045 Lublin
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Jadzia bardzo dobrze gotuje, obsługa miła i sympatyczna. Wybieram danie dnia. Nie zawiodłem się. Kapuśniak i stek bardzo mi smakowały. Stek soczysty dobrze przyprawiony, zupa gorąca, taka jak lubię. Pomieszczenie estetyczne, funkcjonalnie urządzone. Nienaganna czystość. Gorąco polecam, idealne miejsce na lunch."
  3. Barek Jedzenie Domowe
    • Adres: Magnoliowa 2, 20-400 Lublin
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Bardzo dobre domowe jedzenie, w niskiej cenie. Polecam"
  4. Bistro u Mili
    • Adres: Lubartowska 23, 20-115 Lublin
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Rodzinna restauracja w samym sercu Lublina, w której można zjeść prawdziwe, domowe jedzenie jak u mamy. Już po wejściu czuć przyjemną, swojską atmosferę. W menu znajdziecie zarówno pojedyncze dania, jak i zestawy obiadowe z zupą – idealna opcja na syty, tradycyjny obiad.Zacznę od zup – barszcz ukraiński był naprawdę przepyszny, pełen warzyw i głęboki w smaku, dokładnie taki, jak powinien smakować domowy barszcz. Rosół również na najwyższym poziomie – aromatyczny.W daniu głównym postawiłem na klasykę – kotlet schabowy z ziemniakami i miksem świeżych surówek. Kotlet duży, soczysty i idealnie usmażony w chrupiącej panierce. Całość w zestawie z zupą dnia za 32 zł to naprawdę świetna oferta, zwłaszcza jak na lokalizację w centrum miasta.Podsumowując – smaczne, świeże jedzenie, domowy klimat i uczciwe ceny. Idealne miejsce na rodzinny obiad podczas zwiedzania Lublina. Zdecydowanie polecam każdemu, kto ma ochotę na kawałek prawdziwej polskiej kuchni!"
  5. Grzanka Obiady domowe
    • Adres: Bukowa 17, 20-353 Lublin
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Czy to doznania powszednie, czy catering świąteczny - Grzanka wypada mistrzowsko. Niezmienna uczciwość domowości wykonania i osiągany przez to, mocno wyróżniajacy, smak potraw. Mawiają, że jakość broni się sama - i tutaj czyni to bez dwóch zdań. Wdzięczność za możność bycia klientem."
  6. Bar Pośpiech S.C.
    • Adres: Lubartowska 26, 20-085 Lublin
    • Ocena w Google Maps: 4,4
    • Przykładowa opinia: "Witam do tego baru trafiłam zupełnie przypadkowo.Początkowo tak z ulicy bar jak bar nic specjalnego,po wejściu do środka typowy bar PRL ceratka na stole pani za ladą i tyle. Natomiast posiłki palce lizać rybka z ziemniaczkami wcale nie mała poecja + kompot 23 zł.Porcja przepysznych pierogów ruskich 16zł, mielony ziemniaczkami surówka do wyboru 14zł wszystko pyszne ręcznie robione a nie jakieś mrożonki.Pani w bufecie miła,pomocna.Super miejsce gdzie można zjeść tanio ale bardzo smacznie.Jeśli tylko będę w Lublinie napewno nie ominę tego miejsca.Pozdrawiam goraco personel baru."
  7. Stołówka To i Owo
    • Adres: Turystyczna 1, 20-207 Lublin
    • Ocena w Google Maps: 4,4
    • Przykładowa opinia: "Miła obsługa, super jedzenie i świetny wybór. Jeden z moich ulubionych barów mlecznych w Lublinie. Pozdrawiam i polecam"
  8. Krokiecik. Bar
    • Adres: Lubartowska 17, 20-115 Lublin
    • Ocena w Google Maps: 4,3
    • Przykładowa opinia: "Niedaleko bram Starego Miasta, znajdziesz przytulny i sympatyczny Bar Krokiecik. Zjesz na miejscu lub kupisz na wynos pyszne i świeże wyroby garmażeryjne, zupy, zestawy obiadowe i surówki. Ceny niewysokie, a wrażenia smakowe niezapomniane. Do tego przesympatyczna obsługa. Naprawdę polecam."
  9. Kaprys s.c. Bar mleczny
    • Adres: Lwowska 6, 20-128 Lublin
    • Ocena w Google Maps: 3,9
    • Przykładowa opinia: "Jedzenie bardzo dobre (zamówiony filet z kurczaka ), buraczki jak domowe. Lokal w stylu PRL więc raczej w stylu jadłodajni. Menu ma dosyć duży wybór, trochę mało miejsca do parkowania. Ogólnie polecam i na pewno wrócę:)"