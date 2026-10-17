Wiózł koparkę i rwał linie energetyczne przez 10 kilometrów! Rajd traktorem przerwała policja

Jechał z koparką i zrywał przewody przez 10 kilometrów! 65-latek narobił wielkich szkód

Jak mógł tego nie zauważyć?! W piątek, 16 października, około południa w powiecie włodawskim policjanci otrzymali zgłoszenia o pojeździe przewożącym koparkę, który po drodze uszkadzał linie energetyczne.

Jak ustalili funkcjonariusze, przewody zostały zerwane w czterech miejscach na odcinku około 10 kilometrów. Chodzi o trasę Lubowierz – Kołacze – Stary Brus – Laski Bruskie, prowadzącą drogą wojewódzką nr 819 i krajową nr 82.

Kierowca nie zatrzymał się w miejscach, w których doszło do uszkodzeń, tylko pojechał dalej. Policjanci ruszyli więc na poszukiwania pojazdu.

W miejscowości Laski Bruskie zauważyli ciągnik rolniczy ciągnący lawetę z koparką. Na ramieniu maszyny nadal znajdowały się fragmenty zerwanych przewodów elektrycznych i światłowodowych. Funkcjonariusze dostrzegli również ślady opalonego lakieru, które powstały wskutek wyładowań elektrycznych.

65-latek zerwał linie energetyczne. Teraz odpowie przed sądem

Za kierownicą ciągnika siedział 65-letni mieszkaniec gminy Stary Brus. Policjanci sprawdzili jego trzeźwość. Okazało się, że mężczyzna nie pił alkoholu.

Co ciekawe, podczas rozmowy z funkcjonariuszami kierowca przyznał, że już wcześniej wielokrotnie pokonywał tę trasę z takim samym zestawem pojazdów.

Mimo poważnych uszkodzeń przewodów nikt nie został ranny. Policjanci przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli dokumentację dotyczącą całego zdarzenia.

Sprawa znajdzie teraz finał w sądzie. Zebrane materiały zostaną przekazane do Sądu Rejonowego we Włodawie. 65-latek odpowie za nieprawidłowy przewóz ładunku oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.

Wczoraj w powiecie #włodawskim policjanci z @Policja_Wlodawa odebrali zgłoszenie, że kierujący zespołem pojazdów przewożąc na lawecie koparkę zerwał linie energetyczne na odcinku 1️⃣0️⃣ kilometrów. Na szczęście w wyniku tych zdarzeń nikomu nic się nie stało. Jak się okazało, ciągnikiem z podczepioną lawetą i załadowaną na niej koparką kierował 6️⃣5️⃣ – latek. Na ramieniu koparki widoczne były elementy zerwanych przewodów elektrycznych i światłowodowych. Jak przekazał mundurowym mężczyzna, to nie pierwszy raz, kiedy jechał tym zespołem pojazdów na tej trasie. Teraz odpowie za nieprawidłowy przewóz ładunku i spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.— Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) October 17, 2026