Wiózł koparkę i rwał linie energetyczne przez 10 kilometrów! Rajd traktorem przerwała policja

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-17 17:00

Ale urwał! 65-letni mężczyzna przewoził koparkę na lawecie i po drodze zrywał przewody energetyczne oraz światłowodowe. Uszkodzenia powstały w kilku miejscach na trasie o długości około 10 kilometrów. Gdy policjanci znaleźli kierowcę, na ramieniu koparki wciąż wisiały fragmenty zerwanych kabli. Co więcej, mężczyzna przyznał, że nie pierwszy raz jechał tędy z takim ładunkiem. Teraz stanie przed sądem.

Jechał z koparką i zrywał przewody przez 10 kilometrów! 65-latek narobił wielkich szkód

Jak mógł tego nie zauważyć?! W piątek, 16 października, około południa w powiecie włodawskim policjanci otrzymali zgłoszenia o pojeździe przewożącym koparkę, który po drodze uszkadzał linie energetyczne.

Jak ustalili funkcjonariusze, przewody zostały zerwane w czterech miejscach na odcinku około 10 kilometrów. Chodzi o trasę Lubowierz – Kołacze – Stary Brus – Laski Bruskie, prowadzącą drogą wojewódzką nr 819 i krajową nr 82.

Kierowca nie zatrzymał się w miejscach, w których doszło do uszkodzeń, tylko pojechał dalej. Policjanci ruszyli więc na poszukiwania pojazdu.

W miejscowości Laski Bruskie zauważyli ciągnik rolniczy ciągnący lawetę z koparką. Na ramieniu maszyny nadal znajdowały się fragmenty zerwanych przewodów elektrycznych i światłowodowych. Funkcjonariusze dostrzegli również ślady opalonego lakieru, które powstały wskutek wyładowań elektrycznych.

65-latek zerwał linie energetyczne. Teraz odpowie przed sądem

Za kierownicą ciągnika siedział 65-letni mieszkaniec gminy Stary Brus. Policjanci sprawdzili jego trzeźwość. Okazało się, że mężczyzna nie pił alkoholu.

Co ciekawe, podczas rozmowy z funkcjonariuszami kierowca przyznał, że już wcześniej wielokrotnie pokonywał tę trasę z takim samym zestawem pojazdów.

Mimo poważnych uszkodzeń przewodów nikt nie został ranny. Policjanci przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli dokumentację dotyczącą całego zdarzenia.

Sprawa znajdzie teraz finał w sądzie. Zebrane materiały zostaną przekazane do Sądu Rejonowego we Włodawie. 65-latek odpowie za nieprawidłowy przewóz ładunku oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.

Operator koparki uwięziony miedzy rogatkami! O krok od tragedii

ROLKI

Lublin
koparka