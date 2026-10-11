Tragedia na drodze pod Zamościem. 70-latek na skuterze wjechał wprost pod BMW

Do tragicznego zdarzenia doszło w minioną sobotę (10 października) na lokalnej drodze w miejscowości Obrocz koło Zwierzyńca. 70-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Szczebrzeszyn, jechał swoim skuterem wzdłuż krawędzi jezdni. W tę samą stronę zmierzało osobowe BMW, którym kierował 50-latek z Biłgoraja. Do dramatu doszło w momencie, gdy samochód zaczął omijać jednoślad.

Śmiertelne zderzenie w gminie Zwierzyniec

Na podstawie pierwszych policyjnych oględzin ustalono, że kierowca skutera nagle postanowił zmienić kierunek jazdy dokładnie w chwili, gdy zrównało się z nim BMW.

– W tym samym czasie kierujący skuterem zdecydował się zawrócić. Wykonując ten manewr uderzył w przednią część samochodu – przekazała podkom. Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.

Uderzenie miało tragiczny finał dla 70-letniego mężczyzny, który zginął w wyniku odniesionych obrażeń na miejscu zdarzenia. Kierowca samochodu wyszedł z wypadku bez szwanku, więc interwencja medyczna nie była konieczna. Służby sprawdziły trzeźwość 50-latka - wynik wskazał, że nie pił alkoholu.

Śledztwo zamojskiej policji i prokuratury

Nad rozwikłaniem sprawy na miejscu zdarzenia czuwał zespół śledczych z policji, nadzorowany przez prokuratora. Funkcjonariusze dokładnie zbadali miejsce tragedii oraz uszkodzone maszyny, a także przesłuchali osoby obecne w pobliżu. Całość została uwieczniona na zdjęciach przez policyjnego technika.

Zwłoki tragicznie zmarłego 70-latka przekazano do szczegółowych badań sekcyjnych. Organy ścigania skupią się teraz na drobiazgowym odtworzeniu przebiegu wypadku, a w szczególności na dokładnych przyczynach rozpoczęcia manewru skrętu. Do czasu zakończenia dochodzenia służby nie chcą wyciągać ostatecznych wniosków co do winy któregokolwiek z uczestników.