Tajemniczy obiekt nad Lublinem. Wojsko i policja kończą pierwszy dzień poszukiwań

Tajemniczy obiekt nad Lublinem. Wojsko zakończyło poszukiwania. Wiadomo, co znaleziono

W niedzielę, 18 października, służby przez wiele godzin sprawdzały teren w rejonie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie. Wszystko zaczęło się od zgłoszeń mieszkańców, którzy około godziny 2 w nocy usłyszeli głośny dźwięk przypominający przelot jakiegoś obiektu.

W poszukiwaniach uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów i ponad 30 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W działania zaangażowano także Żandarmerię Wojskową. Okolicę sprawdzano również z powietrza przy użyciu wojskowego śmigłowca.

W niedzielę wieczorem rzecznik DORSZ ppłk Jacek Goryszewski przekazał PAP, że poszukiwania zakończyły się bez rezultatu. Na badanym terenie niczego nie znaleziono. Wojsko zapowiedziało jednak wznowienie działań w poniedziałek.

Dziwne odgłosy pod Lublinem. Mieszkańcy alarmowali policję

Pierwsze telefony od mieszkańców wpłynęły na policję około godziny 2 w nocy. W niedzielę przed południem służby odebrały jeszcze kilkanaście podobnych zgłoszeń.

– Nie było słychać żadnego wybuchu, żadnego huku. Nikt też nie zgłosił jakichkolwiek uszkodzeń czy zniszczeń np. budynków. Słyszany był tylko odgłos przelatującego głośnego obiektu latającego – wyjaśniła PAP nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji.

Podobny dźwięk słyszeli także mieszkańcy powiatu łęczyńskiego. Również tam służby niczego nie znalazły.

Dowództwo Operacyjne bierze pod uwagę kilka możliwych wyjaśnień, między innymi zjawiska meteorologiczne, próbę przemytu lub prowokację. Na razie żadnej z tych wersji nie potwierdzono. Nie ustalono też, czy rzeczywiście doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Wojsko apeluje o nierozpowszechnianie niepotwierdzonych doniesień. Przypomina też, że znalezionych podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać. Należy powiadomić służby pod numerem 112.

W niedzielę nad ranem RCB wysłało alert dla województwa lubelskiego w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Ostrzeżenie odwołano przed godziną 7.

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❗️ Informujemy, że służby kontynuują poszukiwania oraz weryfikację informacji związanych z nocnym zdarzeniem dotyczącym podejrzenia naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W działaniach uczestniczą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, wykorzystywany jest również wojskowy śmigłowiec. Czynności prowadzone są we współpracy z Policją i Żandarmerią Wojskową. Mają charakter prewencyjny i służą wyjaśnieniu wszystkich okoliczności zdarzenia. Na obecnym etapie rozpatrywane są różne możliwe scenariusze, w tym zjawiska lub anomalie meteorologiczne, a także potencjalne działania o charakterze przemytniczym lub prowokacyjnym. Żaden z tych wariantów nie został dotychczas potwierdzony. Jednocześnie zwracamy uwagę na pojawiające się w przestrzeni doniesienia dotyczące zdarzenia. Na obecnym etapie brak jest podstaw do potwierdzenia ich autentyczności oraz związku z prowadzonymi działaniami. Nie można wykluczyć, że część publikowanych treści stanowi próbę manipulacji informacyjnej lub element celowych działań dezinformacyjnych, ukierunkowanych na wywoływanie niepokoju społecznego. Apelujemy o zachowanie spokoju, rozwagę i korzystanie z wiarygodnych, oficjalnych źródeł informacji. Przypominamy, że rozpowszechnianie niesprawdzonych doniesień i spekulacji może nieświadomie sprzyjać realizacji celów działań dezinformacyjnych oraz wzmacnianiu wrogich narracji. W przypadku odnalezienia przedmiotów mogących być szczątkami obiektu, apelujemy by się do nich nie zbliżać się, nie dotykać ich ani nie podejmować prób ich przemieszczania. O takim znalezisku należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje sytuację. O kolejnych ustaleniach będziemy informować po ich potwierdzeniu. #PołączeniDlaBezpieczeństwa 🤝 #JointForSecurity— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 18, 2026