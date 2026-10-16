Pędził hulajnogą, huknął w forda! "Bez kasku i oświetlenia"

17-latek wjechał hulajnogą pod samochód i uciekł! Policjanci sprawdzili licznik. Aż 89 km/h!

Do niebezpiecznego wypadku doszło w czwartek, 15 października, po godzinie 18 na ulicy Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. 17-letni mieszkaniec miasta, jadący hulajnogą elektryczną, zderzył się z osobowym Fordem Kuga. Co zaskakujące, mimo zderzenia nastolatek odjechał z miejsca zdarzenia.

Jak ustalili policjanci, chłopak poruszał się ścieżką rowerową bardzo szybko. Nie miał kasku ochronnego, a jego hulajnoga nie była oświetlona. W pewnym momencie wjechał na przejście dla pieszych wprost przed nadjeżdżający samochód.

Za kierownicą Forda siedziała 29-letnia mieszkanka gminy Ulan-Majorat. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta była trzeźwa.

Hulajnoga mogła jechać nawet 89 km/h! Nastolatek trafił do szpitala

Podczas wyjaśniania okoliczności wypadku policjanci otrzymali informację, że do szpitala zgłosił się 17-latek z obrażeniami ciała. Chłopaka przywiózł ojciec. Okazało się, że to właśnie on kierował hulajnogą, która zderzyła się z Fordem. Badanie wykazało, że nastolatek był trzeźwy.

Wkrótce na miejsce wypadku przyszedł również kolega, od którego 17-latek pożyczył hulajnogę. Przyniósł ze sobą pojazd, dzięki czemu funkcjonariusze mogli go sprawdzić.

Wyniki oględzin były zaskakujące. Okazało się, że hulajnoga mogła osiągać prędkość nawet 89 km/h, czyli znacznie więcej niż dopuszczalne przepisami 20 km/h. Policjanci ustalają teraz dokładne okoliczności wypadku, w tym prędkość, z jaką 17-latek poruszał się w chwili zderzenia.

Funkcjonariusze przypominają, że hulajnoga elektryczna nie jest zabawką. Jazda z nadmierną prędkością, bez odpowiedniego oświetlenia i kasku może skończyć się poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. W tym przypadku nastolatek miał dużo szczęścia, że przeżył zderzenie z samochodem.

Sonda Czy hulajnogi elektryczne powinny podlegać obowiązkowej rejestracji lub OC? Tak Nie Trudno powiedzieć